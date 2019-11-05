Yağmur sonrası denizin rengi değişti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan sağanak yağmurdan sonra denizin rengi çamur ve balçık yüzünden kahverengiye döndü.
|05 Kasım 2019 19:11
|Yazdır
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan sağanak yağmurdan sonra denizin rengi çamur ve balçık yüzünden kahverengiye döndü. Yağmur sebebi ile denizden gelen çöpler Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sonrası hayat normale döndü.
Yağış nedeniyle bağlı teknelerde küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yağmur sularının denize ulaşmasının ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü. Marmaris ilçe merkezinin dışında Orhaniye Kızkumu ve İçmeler Mahallesinde yağıştan kaynaklı bir hasarın oluşmadığı görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı
05 Kasım 2019 16:12
|Gölde korkutan görüntü... Vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı yapıldı
05 Kasım 2019 15:27
|Sonbaharda kampın adresi, Hazar Gölü
04 Kasım 2019 23:33
|Doğa harikası Borçka Karagöl 'beyaz gelinliği'ni giydi
04 Kasım 2019 23:13
|Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü
04 Kasım 2019 22:43
|Munzur Vadisi Milli Parkı doğa turizminde göz dolduruyor
04 Kasım 2019 22:34
|Konya metrosu 4 yılda tamamlanacak
04 Kasım 2019 22:18
|Yıktırılan yurt binasıyla ilgili raporda ürkütücü tespitler
04 Kasım 2019 22:10
|Polis heryerde drift yapan magandaları arıyor
04 Kasım 2019 21:16
|Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor
04 Kasım 2019 20:36