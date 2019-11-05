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TMO'dan 'ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi' iddialarına yanıt

TMO:- "Bu düzenleme ile ihale sürelerinin kısaltılması sağlanacak olup hiçbir şekilde, TMO'nun ithalat miktarının artırılmasına ya da sınırsız ithalat yetkisi verilmesine, görev alanında olmayan ürünlerin ithal edilmesine ve TMO'nun ihalesiz ürün almasına ilişkin bir düzenleme değildir"
 05 Kasım 2019 19:15
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TMO'dan 'ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi' iddialarına yanıt

Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yapılan açıklamada, kuruma, "ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi" verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

TMO açıklamasında, son günlerde yazılı ve görsel basında "TMO'ya ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi" verileceği yönünde "kamuoyunu yanıltıcı ve piyasayı bozmaya yönelik" haberler yayınlanması üzerine açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.

TMO'nun görev alanına giren ürünlerin üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almakla görevli olduğu anımsatılan açıklamada, "Piyasa düzenleme kurumları, görevlerini yerine getirmek için anlık değişim ve dalgalanmalara karşı piyasaları regüle etmek amacıyla hızlı karar ve işlem sürecine ihtiyaç duyar. Değişen dünya, piyasa şartları ve uluslararası ticaret de bunu gerektirmektedir. TMO da bir piyasa düzenleme kurumu olarak gelişmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda etkin ve hızlı müdahale için ilgili mevzuatlarında değişiklikler yapmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu amaçla; faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili Bakanın onayı ve TMO Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile TMO Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımlarının, ceza ve yasaklılık hükümleri Kamu İhale Kanununa tabi olmak üzere kanunda yer alan uzun sürelere tabi olmadan ihale yapılabilmesi için kanun teklifi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu düzenleme ile ihale sürelerinin kısaltılması sağlanacak olup hiçbir şekilde, TMO'nun ithalat miktarının artırılmasına ya da sınırsız ithalat yetkisi verilmesine, görev alanında olmayan ürünlerin ithal edilmesine ve TMO'nun ihalesiz ürün almasına ilişkin bir düzenleme değildir. Amaç, piyasa regülasyonunu daha seri ve aktif bir şekilde yürütmek için kuruluşumuzun mevcut ithalat yetkilerinin kullanımında ihale sürecini kısaltmak, kısa süreli fiyat opsiyonu verilen dünya piyasalarından daha uygun fiyata ürün tedarik ederek ülkemize olan maliyetini azaltmak, uluslararası ticaret koşullarına uyumlu, etkin ve zamanında müdahale imkanını sağlamaktır.

TMO bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de iç ve dış piyasaları anbean izleyerek piyasaları düzenlemeye ve paydaşlarını doğru bilgilendirmeye devam edecektir."
Anadolu Ajansı
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