Öğretmenler, öğrencilerin evlerine ziyarete gitti
|05 Kasım 2019 19:23
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Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bugün "Hatırınızı Sormaya Geldik" projesi uygulamaya geçti, kentteki 8 bin 600 öğretmen, öğrencilerin evini ziyarete başladı.
Öğrencilerin evlerinde ziyaret edilmesiyle ilgili MEB'in tavsiyesiyle Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde proje hazırlandı.Hazırlanan "Hatırınızı Sormaya Geldik" projesi kapsamında kentteki 8 bin 600 öğretmen bugün belirledikleri öğrencilerin evlerine ziyarete gitmeye başladı. Namık Kemal İlkokulu öğretmenleri de öğrencilerinin evlerine giderek ziyaret etti.
Eve giden öğretmenler öğrenci velisi görüşerek hem onlarla yakından sohbet etme imkanı buldu, hemde öğrencisinin ev halini görme şansını yakaladı. Proje kapsamında öğrencilerin ev içerisindeki davranışlarını gözlemlemek ve okul ile arasındaki bağı güçlendirmenin amaçlandığı aktarıldı.
Ev ziyaretleri yaptıklarını belirten Okul Müdürü İlhan Makinist, "Bu ziyaretler sadece bir gün ile kalmayacak sene sonuna kadar devam edecek. Velilerimiz ile iletişim halinde olacağız. Bugün Elazığ'da bulunan 8 bin 600 öğretmenimiz ilimizin öğrencilerimizin evlerinde ziyarette bulunacaklar. Varsa sıkıntılarını paylaşacağız. Onlara konuşup iletişimimizi karşılıklı olarak geliştireceğiz" dedi.
Velilerden Çağla Gençtürk, "Okul adına çok iyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Çok güzel projeler yapmaya başladılar. İlerliyoruz yavaş yavaş. Öğrencilerimizin geleceği ve verdiği değer acısından hep birlikte daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum"diye konuştu.
Velilerimizi daha yakından tanıyacaklarını aktaran Rehberlik Öğretmeni Ela Söylemez ise, "Öğrencileri okulda değil evde de görme şansını bulacağız. Çok sağlıklı bir proje olduğunu düşünüyorum umarım devamı da gelir. Bazen öğrenciyi okul içerisinde olumlu yada olumsuz tanırken ev ziyaretleri ile aileyi tanıdıktan sonra gördüğümüz çocuğun bambaşka bir çocuk olduğunu fark ediyoruz. Bize olumsuz yansıyan çocukların ev ortamlarını aslında çok iyi olduğunu gördük. Evlerini ziyaret ettiğimiz zaman aile bize daha samimi oluyor" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Sima Naz Gençtürk ise öğretmenlerinin eve geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu aktardı.
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