1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere biliyorum

Antalya'da 'Gündoğdu Marşı'nı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan ilkokul öğrencisi Kadirhan Çetin (8), "29 Ekim günüydü. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil birçok marşı ezbere biliyorum" dedi.
 05 Kasım 2019 19:41
Yazdır
'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere biliyorum

Antalya'da 'Gündoğdu Marşı'nı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan ilkokul öğrencisi Kadirhan Çetin (8), "29 Ekim günüydü. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil birçok marşı ezbere biliyorum" dedi.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Kadirhan Çetin adlı çocuk, elinde Türk bayrağı ile bisikletiyle gezerken bağırarak, 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. Bir sürücü de çocuğu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Aynı mahallede oturan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Kadirhan Çetin, bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Antalyaspor 07 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Kadirhan Çetin'i ziyaret edip, hediyeler verdi. 07 Gençlik Liseliler Koordinatör Başkanı Ertuğrul Ercan, "Görüntüleri sosyal medyada görünce çok duygulandık. Kendisiyle mutlaka tanışmak istiyorduk. Bütün arkadaşlarımız seferber oldu ve kendisine ulaştık. Kendisi de Antalyaspor minikler altyapı idmanına davet edildi. Orada antrenmanlara çıkacak. Umarız Antalyaspor altyapısında top oynayacak" dedi.

'BİRÇOK MARŞI EZBERE BİLİYORUM'

İlkokul öğrencisi Kadirhan Çetin, "29 Ekim'di. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür sesle söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil bir çok marşı ezbere biliyorum" diye konuştu.

'BİR BABANIN EN ÇOK GURUR DUYACAĞI ANI YAŞADIM'

Küçük çocuğun esnaf olan babası Erol Çetin (42) de oğluyla gurur duyduğunu ve vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmek istediğini belirterek, "Ben de videoyu üç,dört gün sonra gördüm. Arkadaşlarım bana gösterdi. Bir babanın en çok gurur duyacağı anı yaşadım" dedi.

'EN BÜYÜK GURURU YAŞADIM'

Ev hanımı anne Betül Çetin (36) ise şöyle konuştu:

"Oğlum birçok marşı ezbere biliyor ve sürekli söylüyor. Videoyu sosyal medyada görünce çok şaşırdım. Oğlumun içindeki vatan ve bayrak sevgisinin hiç bitmemesini istiyorum. Bir annenin yaşayacağı en büyük gururu yaşadım."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı!
05 Kasım 2019 20:11		 Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor
05 Kasım 2019 19:54
Hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti
05 Kasım 2019 19:03		 Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor
05 Kasım 2019 16:55
İşini bırakıp ejder meyvesi üretti
05 Kasım 2019 15:37		 'Sebzeler yabancı otlardan ayıklanıp, bol suyla yıkanmalı' uyarısı
05 Kasım 2019 14:46
Ispanak zehirlenmeleri, ıspanağın fiyatını etkiledi
05 Kasım 2019 13:25		 Kuyularda su kalmadı, üretici tedirgin
05 Kasım 2019 13:00
Mehmet Ali Erbil' bir kez daha hastaneye kaldırıldı
05 Kasım 2019 11:51		 Soylu'dan İmamoğlu'na: Söylediğim her sözün arkasındayım
05 Kasım 2019 11:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Edirne'den Amerika ve Fransa'ya asırlık tabloyla cevap20:53 - Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı20:49 - 'Gıda ürünlerinde hile yapılmayan ürün neredeyse yok'20:45 - Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi20:41 - TSKB karını 530 milyon TL'ye yükseltti20:37 - Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi20:33 - RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT'tan istifa etti20:28 - Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap geliyor20:24 - Yüzde 22'lik MTV zammı iddiasına yalanlama20:21 - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı geçici olarak kapatıldı
20:15 - Kış öncesi fırsatçılar yine ortaya çıktı20:11 - Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı!20:07 - Vatandaşa kritik uyarı: Bu ücreti geri alabilirsiniz20:03 - 13 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli serbest bırakıldı19:58 - 'Tarım alanları 10 yıl içinde yok olabilir'19:54 - Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor19:49 - HDP'li eski Başkan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi19:45 - Uzmanlardan 'Tarçın' uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Meclis TV, Erdoğan'ı kesip, HDP'nin toplantısını yayınladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
güzel avrat otu 4
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
tatilden çabuk sıkılan tip 1
Abdullah Çatlı 2
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam