HDP'li eski Başkan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A'nın, Mızraklı hakkında verdiği ifade de yer aldı.

H.B.A, ifadesinde, Mızraklı'nın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) toplantılarına katıldığını gördüğünü ileri sürdü.

- "Terör örgütü PKK'nın en güvendiği doktor Mızraklı'dır"

"Diyarbakır'da özel bir hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden, taburcu edip, serbest kalmasını sağladı." ifadesini kullanan H.B.A, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatın dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastahaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu ameliyatlar ve tedavilerinin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik bu ameliyatı, tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."

Mızraklı'nın, milletvekilliği ve belediye başkan adaylığı için sürekli terör örgütü PKK/KCK yöneticileri ile görüşmek maksadıyla legal yollardan Irak ve Avrupa'ya gittiğini iddia eden H.B.A, bu seyahatlerin bir kısmını "tıp kongresi", "sempozyum" gibi gerekçelerle gerçekleştirdiğini, gittiği yerlerde örgütün üst düzey yöneticileri ile görüştüğünü öne sürdü.

İddianamede, şüpheli Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı aktarıldı.

Bakanlar Kurulunca alınan karar gereğince çıkarılan 677 sayılı KHK ile terör örgütü PKK/KCK ile iltisakı olduğu gerekçesiyle Sarmaşık Derneği'nin kapatıldığı hatırlatılan iddianamede, Mızraklı'nın derneğin eski başkanı ve son dönem yönetim kurulu üyesi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheli hakkında yapılan fotoğraftan teşhis beyanı ve bu beyanlarda şüphelinin çalıştığı hastanede yaralı olarak getirilen örgüt mensubunu tedavi etmiş olduğunun, örgüt yöneticileri ile sürekli görüştüğünün KCK/TM içerisinde doğal delege olarak yer aldığının, örgüte ve üyelerine sürekli olarak yardım ettiğinin belirtilmiş olması ve bu beyanların ayrıntılı olması nedeniyle tanığın beyanlarına itibar edilmesi gerekmiştir. Mızraklı'nın üzerine isnat edilen suçlamalar birlikte değerlendirildiğinde örgüt ile organik bağ kurduğu, örgütün amacı doğrultusunda süreklilik, çeşitlilik gösteren ve yoğun faaliyetlerde bulunduğu, bu nedenle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğine yeterli şüphe bulunduğu anlaşılmaktadır."

- İstenilen ceza

Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.