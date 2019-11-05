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Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde kira sözleşmeleri dolan balık ekmek tekneleriyle ilgili esnafın başvurusu üzerine, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Eminönü'nde balık ekmek yiyenler ise teknelerin kaldırılmasını istemediklerini söyledi.
 05 Kasım 2019 19:54
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Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Eminönü'nde kira sözleşmeleri dolan balık ekmek tekneleriyle ilgili esnafın başvurusu üzerine, İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildi. İBB tarafından balık ekmek satılan kayıkçıların, 1 Kasım'da dolan sözleşme süreleri yenilenmemiş, bölgenin de boşaltılması istenmişti. Bunun üzerine Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nce mahkemeye başvurulunca İBB'nin işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

YENİDEN DÜZENLENECEK

İBB yetkilileri, Eminönü'nde yeni düzenleme yapılacağını, söz konusu 3 kayık için 2007'de 10 yıllığına sözleşme yapıldığını, bu sözleşmenin 2 yıl önce dolduğunu belirtmişti. Sözleşme tarihi 1 Kasım olduğu için tebligatı yapmak durumunda olduklarını belirten yetkililerden biri, "Eğer tebligatı göndermemiş olsaydık sözleşme 1 yıl daha uzayacaktı. Bu durumda, İBB olarak orada yapacağımız düzenleme, hukuki engele takılacaktı" demişti.

'KALDIRILMASI İYİ OLMAZ'

Eminönü'nde balık ekmek yiyenlerden Mehmet Asma, "'Nostalji' diyoruz biz. Alanya'dan geldim. Yurt dışındaydım, 3 gündür buradayım. Eminönü'ne geldim. Sırf ekmek arası balık yiyelim, diye. İstanbul'a geldiğimizde muhakkak yeriz. Burası düzenlenebilir ama kaldırılmasının iyi olmayacağını düşünüyorum. İstanbul'a yılda 2 kez gelirim. 1960'tan beri geliyorum. Her geldiğimde muhakkak burada balık yerim. Kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Daha iyi bir şekilde düzenleyebilir ama kaldırılmasın. Turistler bile gelip, burada balık ekmek yiyor. Burası bizim hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Hüsniye Asma ise "Bu bir alışkanlık. Buraya geldiğimizde huzur buluyoruz. Buraya gelenler bir nostalji yaşıyorlar. Kaldırılmasından yana değilim. Çoluk çocuk gelip, balıklarını yiyorlar. Biz de aynı şekilde" dedi.

Balıkçı teknelerinin kaldırılmasını istemeyen Mustafa Gümüş de "Kesinlikle kaldırılmasını istemiyoruz. Burada balık ekmek satılmasından çok memnunum. 60 senedir buradayım. Düzenlenmesinde bir sorun yok. Eski hali gibi devam ediyor. Böylesi daha güzel. Burada şimdiye kadar hiçbir şikayetim olmadı. Sürekli gelirim" diye konuştu.

'BURADA HAYAT BİTER'

İzmir'den geldiğini belirten Fahrettin Çelik ise "Midemden rahatsızım; ama yine de buraya balık ekmek yemeğe geldim. Eminönü'nde ekmek arası balık yemek çok güzel bir şey. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun da bu kayıkları kaldıracağına inanmıyorum. Bence bu kayıkları burada bırakır" dedi.

Hatice Çamsarı da "Dayım İzmir'den geldi. Burada balık ekmek yemek istedi. Biz de geldik. Bu olayı kaldırmak bence çok kötü olur. Eminönü'nde balık ekmek olmazsa olmaz burası biter. Mısır Çarşısı'na alışverişe gelen çoğu kişi, burada balık ekmek yemeden dönmez. Balık ekmek kaldırılırsa Eminönü'nde hayat biter. Kimse gelmez buraya" diye konuştu.

DHA
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