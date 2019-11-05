Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı!

Adapazarı ile İstanbul Harem arası çalışan iki otobüs firması rekabete girince bilet fiyatlarını düşürdü. 15 Eylül tarihinden itibaren iki firma, kademeli olarak fiyatlarını indirmeye başladı. SEV Turizm, Adapazarı-Harem arasındaki bilet fiyatını 30 liradan 15 liraya, VİB Turizm ise 35 liradan 19 liraya düşürdü. İki firma arasındaki rekabet vatandaşları memnun etti.

"BEN İNDİRİNCE ONLARDA İNDİRİM YAPTI"

10 yıldır bu sektörün içinde olduğunu söyleyen SEV Turizm'in sahibi Mehmet Çimşir, bilet fiyatlarında anlaşma yapmak istediklerini, ancak karşı firmanın bu anlaşmaya varmadığını ileri sürerek, "Bu rekabet, onların ezici çoğunluğu olduğu için ezip bitirme hesabını düşünüyorlardı. Biz bu işi onlara anlattık, bu işin fiyat bakımından biraz yüksek olduğunu, biraz daha aşağıya çekip yolcuyu daha iyi bir şekilde hizmet edelim diye söyledik. Ama bunlar onu kabul etmediler, daha yüksek tutalım dediler. Yüksek tutunca ben kabul etmedim. Aramızda polemik olunca ben de fiyat indirmek zorunda kaldım. Ben indirince onlar da indirim yaptı. Bende 30 liraydı, onlarda 35 liraydı. Sonra ben 25 liraya indirdim, onlar 28 liraya indirdiler. Ben 20 liraya indirdim, şimdi onar 19 liraya indirdi. Bende 15 liraya indirdim" dedi.

"HİZMET KONUSUNDA REKABET YAPSAYDIK DAHA İYİ OLURDU"

VİB Turizm Genel Müdürü Adnan Kayabaş ise diğer firmanın müşteri sıkıntısı çektiği için böyle bir yola başvurduğunu söyleyerek, "Burada fiyattan önce hizmet daha önemli. VİB Turizm hizmetlerini esirgemediği için karşı firmamız yolcu alamadığından dolayı fiyat düşüklüğüne geçip insanları ucuza taşımayı tercih etti. Biz ona rağmen fiyat düşürmedik. Fiyat düşerse, kalite de düşecek. Biz de onun karşılığında fiyat indirimine gittik. Bu yetmediği gibi şimdi de 15 liraya düştüğünü söylüyor. Yapacak bir şey yok, arkadaşımızın tercihi. Ben isterdim ki hizmet konumunda rekabet yapsaydık daha iyi olurdu" diye konuştu.

FİYATLAR KOMŞU İLLERİ DE ETKİLEDİ

Yapılan uygulamanın büyük zarara neden olduğunu söyleyen Kayabaş, fiyatların düşmesinin komşu illeri de etkilediğini belirterek, şöyle konuştu: "Fiyatların düşmesi komşu illeri de etkiledi. Müşteri Düzce'den kalkıyor, 10 lira veriyor, buraya geliyor. Burada 19 lira da İstanbul'a verip 29 liraya gidiyor. Düzce'den İstanbul Harem'e 45 lira.

MÜŞTERİLER FİYATLARDAN MEMNUN

Bilet fiyatlarının inmesi ise en çok müşterileri memnun etti. Müşteriler fiyatların çok iyi olduğunu söyledi. Behiye Metin, "Halkımız için iyi bir şey. Uygulamadan memnunuz" diye konuştu.

Hatice Özdemir ise, "Daha önce 35 liraydı şimdi düşmüş, güzel olmuş. Bizim gibi emekliler için çok iyi bir şey" dedi.