Yüzde 22'lik MTV zammı iddiasına yalanlama

Basın yayın kuruluşları, enflasyon verilerini baz alarak Motorlu taşıtla vergisine yüzde 22 zam geleceğini yazmıştı.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri Mehmet Ali Berber, sosyal medya hesabından yüzde 22'lik zam haberlerinin yalan olduğunu açıkladı.

İşte Mehmet Ali Berber'in sosyal medya hesabından Ekonomist Özgür Demirtaş'ın twitter mesajına cevaben attığı twit

Böyle bir zam söz konusu değil. Böyle alenen YALAN söylemelerine hangi motivasyonun sebep olduğunu da bilmiyoruz. Birkaç bin rt/like elbette olamaz.

Yeniden değerleme oranı diyecektir. Lütfen geçen sene çıkan orana ve yapılan zamma bakınız. Kaldı ki zam da Aralık'ta açıklanacak.