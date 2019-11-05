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Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap geliyor

2016 yılında uygulanmaya başlayan konut ve çeyiz hesabında ilk destek ödemeleri 3 yıllık birikimin ardından bu yılın mayıs ayı itibariyle yapılmaya başlarken, 3 yeni hesap daha gündemde. Eğitim, tatil ve dayanıklı tüketim malları için açılacak ayrı ayrı hesaplar üzerinden hem devlet katkısı hem de vergi indirimleri sağlanacak. En dikkat çeken kısım ise dayanıklı tüketim malları olacak. Bu hesabın taşıt, beyaz eşya ve mobilyayı kapsayacağı tahmin ediliyor. Yeni hesapların 2020'de uygulamaya alınması planlanıyor.
 05 Kasım 2019 20:28
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Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap geliyor

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara ve maddi sıkıntı nedeniyle yuva kuramayan çiftlere yönelik geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlayan konut ve çeyiz hesaplarına başvuru sayısı 50 bine yaklaşıp toplanan rakam ise 200 milyon TL'yi aşınca çok sayıda alanda benzer modeller üzerinden hesaplar açılması için kollar sıvandı.

YENİ HESAPLAR AÇILACAK

15 bankanın şimdiye kadar katılım gösterdiği konut ve çeyiz hesabının ardından dayanıklı tüketim malları, eğitim ve tatil harcamaları için de yeni hesap modelleri oluşturulacak.

5 KURUMDAN ORTAK ÇALIŞMA

Söz konusu çalışmayı Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, BDDK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği ortaklaşa yürütecek.

DEVLET KATKISI VE TEŞVİK

3 yeni alanda açılacak hesaplar üzerinden konut ve çeyiz hesabında olduğu gibi vergisel teşviklerin yanı sıra devlet katkısı da gündemde.

Uygulamada olan iki hesap üzerinden ilgili bankalara yatırılan tutar ile belli bir süre sonra yapılacak birikime devlet katkısı veriliyor, alınacak konuta ise tapu harcı indirimi ve düşük faizli kredi imkanı sağlanıyor.

2020'DE UYGULANACAK

Gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile 2020 yılında uygulamaya alınması planlanan yeni hesaplar arasında en dikkat çekici alan ise dayanıklı tüketim mallarına yönelik olarak açılması planlanan hesap olacak.

TAŞIT, BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA ÖNE ÇIKIYOR

İşin bu kısmına, alınması ya da değiştirilmesi planlanan ancak maddi imkansızlıklardan ötürü bir türlü alınamayan ya da değiştirilemeyen taşıt, beyaz eşya ve mobilyaların gireceği tahmin ediliyor.

SEKTÖRLERİ DE HAREKETLENDİRECEK

Bu uygulama vatandaşın ihtiyacını gidermesinin yanı sıra özellikle dövizdeki dalgalanmalar sonrası daralan beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörüne de ciddi anlamda hareketlilik getirecek.

İLK DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI

Konut ve çeyiz hesabı uygulamaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2016 yılında hayata geçirildi. Her iki uygulama kapsamında da devlet katkısı için şart koşulan minimum süreler 3 yıl olarak belirlenmişti. Uygulamalara katılarak ilgili bankalardan hesap açtırıp aylık olarak düzenli para yatıranlar bu yılın mayıs ayı itibariyle destek ödemelerini almaya başladı.

27 YAŞ ŞARTI VAR

Çeyiz hesabı ile yuva kurmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençlere devlet desteği sağlanıyor. Çeyiz hesabında evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapılması gerekiyor ve kişiler 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini alabiliyorlar.

EN YÜKSEK TUTAR 9 BİN TL

Son düzenlemeyle birlikte çeyiz hesabında 3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya, 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, 5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

Hesaba aylık en az 155, en fazla ise bin 552 lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

KONUTTA 5 YIL DURANA 25 BİN TL

İlk kez ev sahibi olacak kişilerin yararlanabildiği konut hesabında, 2019 konut yardım tutarı yüzde 23.73 olarak, konut desteği alt sınırı 338 lira 17 kuruş üst sınırı ise 3 bin 811 lira 60 kuruş olarak yeniden belirlendi.

Yeniden değerleme oranı ile konut hesabı 2019 kapsamında ödeme zamanı 36 ile 47 ay olan kişilere 20 bin 184 lira, 48 ila 59 ay olan kişilere 21 bin 736 lira, 60 ay ve üzeri olan kişilere de 25 bin lira devlet katkısı verilecek.

Kenan Biter
Yeni Şafak
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