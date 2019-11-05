TSKB karını 530 milyon TL'ye yükseltti

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş'nin (TSKB), yılın ilk dokuz aylık net dönem karı, yıllık yüzde 8 artışla 530,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, banka 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde toplam nakdi kredi büyüklüğünü, yüzde 5,1 artışla 29,7 milyar TL'ye ulaştırdı.

Bankanın aktif büyüklüğü ise 40,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

TSKB'nin dokuz aylık dönemde öz kaynak büyüklüğü yüzde 4,2 artışla 4,9 milyar liraya ulaşırken, dokuz aylık net dönem karı yıllık yüzde 8 artışla 530,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17,8'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Yılın ilk dokuz aylık döneminde Türkiye ekonomisindeki toparlanma sinyallerini ve otoritelerin destekleyici düzenlemelerini yakından izledik. Bu gelişmeler ışığında bankamızın uzun vadeli geleceğini planlarken, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki dinamiklere ve gelişmelere uyum sağlamak için hem finansal hem de sürdürülebilirlik alanındaki yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, Türkiye'nin özel sektör yatırımlarını desteklemek üzere temin ettikleri finansman kaynakları çeşitlendirerek artırdıklarını belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayında vadesi gelen sendikasyon kredimizi, yüzde 80 ile hedefimiz üzerinde bir oranda yeniledik. Sendikasyon kredimiz 12 ülkeden farklı 12 uluslararası bankanın katılımıyla toplam 177 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli olacak şekilde gerçekleştirildi. Eylül ayında ise Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon ABD doları tutarında yeni kaynak anlaşması imzaladık. Bu kaynak, Çin Kalkınma Bankası'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye'de bir bankaya sağladığı ilk ve en uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyor. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen Bir Kuşak Bir Yol Girişimi kapsamındaki kaynakla, önümüzdeki dönemde ülkemizdeki üretim, sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini destekleyeceğiz."

İnce, UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin kurucu imzacılarından olduklarını da aktararak, "Kurulduğumuz günden itibaren ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çalışıyor, tüm faaliyetlerimizi küresel ölçekte kabul görmüş sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyoruz. İmzacısı olduğumuz UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri, bu alandaki taahhütlerimizi güçlendirmesi açısından büyük öneme sahip. Sürdürülebilir bir dünyaya geçişimizi destekleyecek bu prensiplerin imzacısı olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB'nin 69 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine sağladığı çok yönlü katkısını, kredilendirme ve danışmanlık alanında sunduğu hizmetlerle artırarak sürdüreceklerini belirten İnce, "TSKB olarak özel sektörün yatırımları için sunduğumuz temalı kredilerimiz, öngörülü ve yenilikçi finansman kapasitemizin yanında kalkınma bankacılığı alanındaki birikimimiz sayesinde danışmanlık hizmetlerimizle de iş dünyasına katma değer yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suat İnce, şunları kaydetti:

"Bankamızın ekonomi, finans ve teknik danışman kadrolarıyla öne çıkan uzman ekipleri, kurumlara dönüşüm, gelişim ve sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik ediyor. Kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı alanında da bankamızın etkinliğini artırmak üzere yepyeni bir çalışma modeline geçmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik temalı kredilere öncelik vererek, hem finansman hem de danışmanlık ürünlerimizle yatırımcıların yanında yer almaya devam edeceğiz."