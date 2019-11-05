1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.
 05 Kasım 2019 20:53
Yazdır
Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Kafeler Sokağı girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mahalle Bekçisi R.G. (31) karşıdan karşıya geçtiği sırada resmi bir kuruma ait hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan R.G., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Evli ve bir çocuk babası Bekçi R.G.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Polisin incelemesi sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 28. duruşma bitti
05 Kasım 2019 18:54		 2 günde 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest kaldı
05 Kasım 2019 17:22
Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförü daha önce de tutuklanmış
05 Kasım 2019 16:43		 Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim
05 Kasım 2019 16:09
İhraç komiser yardımcısına 'dolandırıcılıktan' ceza
05 Kasım 2019 15:06		 ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı
05 Kasım 2019 14:56
Hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret
05 Kasım 2019 14:41		 Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 9 gözaltı
05 Kasım 2019 13:16
Suçluların tercihi 'patates hat: FETÖ üyeleri de kullandı
05 Kasım 2019 13:08		 Makedonya mahkemesi, FETÖ'nün açtığı davada AA'yı haklı buldu
05 Kasım 2019 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Edirne'den Amerika ve Fransa'ya asırlık tabloyla cevap20:53 - Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı20:49 - 'Gıda ürünlerinde hile yapılmayan ürün neredeyse yok'20:45 - Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi20:41 - TSKB karını 530 milyon TL'ye yükseltti20:37 - Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi20:33 - RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT'tan istifa etti20:28 - Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap geliyor20:24 - Yüzde 22'lik MTV zammı iddiasına yalanlama20:21 - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı geçici olarak kapatıldı
20:15 - Kış öncesi fırsatçılar yine ortaya çıktı20:11 - Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı!20:07 - Vatandaşa kritik uyarı: Bu ücreti geri alabilirsiniz20:03 - 13 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli serbest bırakıldı19:58 - 'Tarım alanları 10 yıl içinde yok olabilir'19:54 - Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor19:49 - HDP'li eski Başkan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi19:45 - Uzmanlardan 'Tarçın' uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Meclis TV, Erdoğan'ı kesip, HDP'nin toplantısını yayınladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
khk faciadır 2
erkan zengin 2
gelecegenefes.com 10
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
sınavsız ikinci üniversite 5
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam