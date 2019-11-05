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Edirne'den Amerika ve Fransa'ya asırlık tabloyla cevap

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türklerin Ermenilere karşı sözde soykırım yaptığı iddialarını karar haline getiren ABD Temsilciler Meclisi ile Fransız Parlamentosu'na belediye binasında asılı duran 6'sı Türk ve Müslüman, biri İtalyan, biri Bulgar, biri Romen, biri Yunan, biri Ermeni ve biri de Yahudi olan 1902 yılı belediye meclisinin resmedildiği yağlı boya tabloyu örnek göstererek cevap verdi.
 05 Kasım 2019 20:58
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Edirne'den Amerika ve Fransa'ya asırlık tabloyla cevap

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türklerin Ermenilere karşı sözde soykırım yaptığı iddialarını karar haline getiren Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ile Fransız Parlamentosu'na, belediyenin Kasım ayı meclisinde yağlı boya tabloyla cevap verdi. Edirne Belediye binasında asılı bulunan 1902 yılı belediye meclisini resmeden yağlı boya tabloyu örnek gösteren Gürkan, Amerika ve Fransa'da bu kararı alanları Edirne'ye bu tabloyu görmeye davet etti.

'TARİH YAZMAK TARİHÇİLERİN İŞİDİR'

Konuyla ilgili belediye meclisine önerge sunan Gürkan, teröre karşı Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra emperyalist devletlerin Türkiye aleyhinde üst üste emsali görülmemiş şekilde kararlar aldıklarını ifade etti. Söz konusu kararların son örneğinin, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili alındığına işaret eden Gürkan, "Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarihi yazmaya kalkarak, burada Türklerin Ermenilere karşı bir sözde soykırım yaptığı iddialarını karar haline getirmiştir. Hepimizin yüzyıllardır, söylediği gibi tarih yazmak tarihçilerin işidir. Parlamentoların, siyasilerin görevi değildir. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti, Ermeniler ile ilgili olan olaylarla ilgili olarak, bütün devlet arşivlerini her zaman açık tutmuş ve tarihçilerin her zaman gelip bunları inceleme önerisinde bulunmuş ve bu konuda her zaman açık davranmıştır" dedi.

'EN GÜZEL CEVAP BU YAĞLI BOYA TABLODUR'

Ne bugün ne de geçmişte Türk Milleti'nin herhangi bir millete karşı bir soykırım girişimde bulunmadığını belirten Gürkan, "Fransız Parlamentosu sözde Ermeni soykırımını bir kanun tasarısı haline getirerek kabul etmiştir. Bu hem devletimizi hem milletimiz tarafından kabul edilemez. Edirne Belediyesi 152 yıllık bir belediyedir. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapmış bir şehirdir Edirne. Belediye Meclisi salonumuzda asılı olan bir tablo var. O tablo 1902 yılı belediye başkanı ve 12 belediye meclis üyesini resmeden bir tablodur. Amerika ve Fransa'da bu kararı alanları Edirne'ye bu tabloyu görmeye davet ediyorum. Bu tabloya baktıklarında 1902 yılında Edirne'de 12 belediye meclis üyesi bulunmaktadır. Bu 12 belediye meclisi üyesinin 6'sı Türk ve Müslüman'dır. Biri İtalyan, biri Bulgar, biri Romen, biri Yunan, biri Ermeni ve biri de Yahudi'dir. 1902 yılında dünyanın hiçbir ülkesinde demokrasi kurumu yerleşmemişken Edirne Belediye Meclisi'nin 6'sının Türk ve Müslüman; 6'sının da o döneminde Edirne'de yaşayan yurttaşlardan oluşması Fransa ve Amerika'ya sözde Ermeni soykırımı ile ilgili iddialara yönelik verilecek en güzel cevap sanırım bu tablodur" dedi.

ÖNERGE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gürkan, konuşmasının ardından, 30 Ekim 2019 tarihinde TBMM'de dört partinin de ortak önergesi ile alınan kararın Edirne Belediye Meclis Kararı olarak da alınmasını istedi. Söz konusu soykırımın tanındığı kararın şiddetle reddedildiği önerge meclisteki partilerin oy birliğiyle kabul edildi.
DHA
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