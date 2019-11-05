Arkadaşı paylaştı, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı
Sultangazi'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
|05 Kasım 2019 21:08
|Yazdır
Sultangazi'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.Sultangazi'de trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda, bir araçtan yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yoldan geçen bir genç yardım etti.
Çevrede bulunan bir iş yerinden fırça alan genç, temizlik işçisi ile birlikte yolu temizledi.
Yoğun trafik akışı içerisinde temizlik işçisine yardım eden gencin bir arkadaşı da o anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı.
Gencin duyarlı davranışı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
Sultangazide, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. pic.twitter.com/5wHG2dpAE8MemurlarNet (@memurlarnet) November 5, 2019
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı
05 Kasım 2019 22:36
|Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu
05 Kasım 2019 22:23
|Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü
05 Kasım 2019 22:18
|Kalbi delik hasta robotik cerrahiyle şifa buldu
05 Kasım 2019 21:32
|'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti
05 Kasım 2019 21:28
|Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı!
05 Kasım 2019 20:11
|Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor
05 Kasım 2019 19:54
|'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere biliyorum
05 Kasım 2019 19:41
|Hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti
05 Kasım 2019 19:03
|Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor
05 Kasım 2019 16:55