1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arkadaşı paylaştı, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı

Sultangazi'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
 05 Kasım 2019 21:08
Yazdır
Arkadaşı paylaştı, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı

Sultangazi'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Sultangazi'de trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda, bir araçtan yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yoldan geçen bir genç yardım etti.

Çevrede bulunan bir iş yerinden fırça alan genç, temizlik işçisi ile birlikte yolu temizledi.

Yoğun trafik akışı içerisinde temizlik işçisine yardım eden gencin bir arkadaşı da o anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Gencin duyarlı davranışı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı
05 Kasım 2019 22:36		 Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu
05 Kasım 2019 22:23
Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü
05 Kasım 2019 22:18		 Kalbi delik hasta robotik cerrahiyle şifa buldu
05 Kasım 2019 21:32
'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti
05 Kasım 2019 21:28		 Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı!
05 Kasım 2019 20:11
Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor
05 Kasım 2019 19:54		 'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere biliyorum
05 Kasım 2019 19:41
Hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti
05 Kasım 2019 19:03		 Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor
05 Kasım 2019 16:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:43 - Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı22:41 - Yüksek İstişare Kurulundan FETÖ'yle mücadele vurgusu22:36 - Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı22:30 - FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber22:23 - Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu22:18 - Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü22:14 - Bülent Arınç, istifa etti mi?22:06 - Süleyman Soylu: İHA'lar olmasaydı bugün eyvah derdik22:00 - İstanbul Havalimanı'nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı21:53 - Türkiye un ihracatında dünyada 1'inci sırada
21:47 - HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı21:42 - Mehmet öğretmen sakat hayvanlara 'ayak' oluyor21:37 - Bestekar öğretmen albüm geliriyle müzik atölyesi kurdu21:32 - Kalbi delik hasta robotik cerrahiyle şifa buldu21:28 - 'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti21:23 - İrem'in ölümüne sebep olan uzman çavuş alkollü çıktı21:18 - 'Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü'21:13 - 458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vedat muriqi 2
gelecegenefes.com 10
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
garry rodrigues 2
cı ci eki 1
sınavsız ikinci üniversite 5
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
khk faciadır 2
Abdullah Çatlı 2
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam