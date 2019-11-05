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Kalbi delik hasta robotik cerrahiyle şifa buldu

Erzurum'da spor yapabilmesi amacıyla sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde delik tespit edilen hasta, BEAH'ta robotla yapılan konforlu ameliyatla sağlığına kavuştu
 05 Kasım 2019 21:32
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Kalbi delik hasta robotik cerrahiyle şifa buldu

Erzurum'da spor yapabilmesi amacıyla sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde delik tespit edilen hasta, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) robotla yapılan konforlu ameliyatla şifa buldu.

Erzurum'da yaşayan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Zeynep Kotan, yaklaşık 2 ay önce spor yapabilmesi için sağlık raporu almak amacıyla BEAH'a başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde Kotan'ın kalbinin delik olduğu saptandı.

Bunun üzerine kalp ve damar cerrahi kliniğine sevk edilen Kotan'a robotla ve normal ameliyat yöntemleri anlatıldı.

Kotan, 1 Kasım Cuma günü BEAH Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Bolca, BEAH Kalp Cerrahı Doç. Dr. Özgür Dağ ve ekiplerince göğüs kafesi açılmadan 2-3 santimlik kesiler sonrası robotla yapılan konforlu kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Zeynep Kotan, hastanedeki rutin takipleri sonrası taburcu edilecek.

Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaygın hocam yaşımın genç olması ve robotla ameliyatın daha konforlu ve faydalı olduğunu söyledi. Allah doktorlarımızdan razı olsun, kısa sürede iyileşip şifa buldum. Çok şükür sağlığıma kavuştum." dedi.

Kaygın ve ekibine teşekkür eden Kotan, ameliyatın ardından yürüdüğünü, sağlık sorunun kalmadığını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın da hasta Kotan'a robotik cerrahinin hastanede yapıldığını ve avantajlarını anlattığını aktardı.

Asıl amacının savaş sırasında yaralanan askerler ile uzaya gönderilen astronotların tedavisi için düşünülen robotik cerrahinin, bugün tıp alanında yaygın kullanıldığını aktaran Kaygın, ilk olarak 1994 yılında kalp cerrahisinde kullanılan bu cerrahinin, sonraki süreçte de birçok klinikte kullanıldığını belirtti.

Kaygın, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği olarak 1 Kasım'da ilk kez robotik cerrahi işlemine hasta Kotan ile başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Normal klasik kalp ameliyatlarında göğüs kafesi 20 santime kadar açılıyor, bu tabii hastanın vücudunda bir parçanın eksilmiş olarak hissetmesini ve psikolojik olarak etkilemesine neden oluyor. Robotik cerrahide ise çok küçük 2-3 santimlik kesiyle, yara yeri iyileşmesi daha kısa sürede oluyor, kozmetik açıdan yara izi kalmıyor, kan kaybı daha az, yapılan ameliyat 15 kat daha büyük alanda gözle görüldüğü için daha avantajlı ve çevre dokuların zedelenmesi daha az oluyor."

Hasta Kotan'ın ameliyatının ardından bir gün yoğun bakımda kaldığını, daha sonra hastayı normal servise aldıklarını ifade eden Kaygın, Kotan'ı 2-3 güne kadar taburu edeceklerini aktardı.

- Robotik cerrahi hasta ve hekime konfor sağlıyor

Kaygın, robotik cerrahiyle yapılan ameliyatın hasta ve hekim açısında konfor sağladığını vurgulayarak, "Eğer hastanın göğüs kafesi açılsaydı iyileşme süreci daha uzayacaktı. Robotik ameliyat sonrası hastanın yoğun bakımda kalış süresi çok kısa ve enfeksiyon riski çok düşük. Hekim açısından ise fiziki rahatlık sunuyor ve stres azaldığından hastaya cerrah daha iyi girişim yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kaygın, ameliyat ekibi ve robotik cerrahi imkanı sağladığı için BEAH Başhekim Vekili Dr. Mahmut Avcı'ya teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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