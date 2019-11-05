Bülent Arınç, istifa etti mi?
Arınç'la röportaj yapan gazeteci Kemal Öztürk, "Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmedi" dedi.
|05 Kasım 2019 22:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepki sonrasında sosyal medyada, Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulundan istifa ettiği iddia edilmişti.
Arınç'la son röportajı yapan gazeteci Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği söylentileri doğru değil." dedi.
NE OLMUŞTU?
Arınç, Youtube üzerinden yayımlanan son röportajında "KHK bir faciadır" demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada, bu sözlerin Arınç'ın kişisel görüşleri olduğunu belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da " KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" demişti.
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