1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bülent Arınç, istifa etti mi?

Arınç'la röportaj yapan gazeteci Kemal Öztürk, "Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmedi" dedi.
 05 Kasım 2019 22:14
Yazdır
Bülent Arınç, istifa etti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepki sonrasında sosyal medyada, Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulundan istifa ettiği iddia edilmişti.

Arınç'la son röportajı yapan gazeteci Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği söylentileri doğru değil." dedi.

NE OLMUŞTU?

Arınç, Youtube üzerinden yayımlanan son röportajında "KHK bir faciadır" demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada, bu sözlerin Arınç'ın kişisel görüşleri olduğunu belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da " KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" demişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yüksek İstişare Kurulundan FETÖ'yle mücadele vurgusu
05 Kasım 2019 22:41		 FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber
05 Kasım 2019 22:30
Süleyman Soylu: İHA'lar olmasaydı bugün eyvah derdik
05 Kasım 2019 22:06		 'Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü'
05 Kasım 2019 21:18
Edirne'den Amerika ve Fransa'ya asırlık tabloyla cevap
05 Kasım 2019 20:58		 'Gıda ürünlerinde hile yapılmayan ürün neredeyse yok'
05 Kasım 2019 20:49
RTÜK Başkanı, tartışma çıkaran görevinden istifa eti
05 Kasım 2019 20:33		 HDP Diyarbakır İl Başkanlığı geçici olarak kapatıldı
05 Kasım 2019 20:21
Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
05 Kasım 2019 19:33		 İkinci ortak kara devriyesi tamamlandı
05 Kasım 2019 19:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:43 - Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı22:41 - Yüksek İstişare Kurulundan FETÖ'yle mücadele vurgusu22:36 - Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı22:30 - FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber22:23 - Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu22:18 - Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü22:14 - Bülent Arınç, istifa etti mi?22:06 - Süleyman Soylu: İHA'lar olmasaydı bugün eyvah derdik22:00 - İstanbul Havalimanı'nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı21:53 - Türkiye un ihracatında dünyada 1'inci sırada
21:47 - HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı21:42 - Mehmet öğretmen sakat hayvanlara 'ayak' oluyor21:37 - Bestekar öğretmen albüm geliriyle müzik atölyesi kurdu21:32 - Kalbi delik hasta robotik cerrahiyle şifa buldu21:28 - 'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti21:23 - İrem'in ölümüne sebep olan uzman çavuş alkollü çıktı21:18 - 'Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü'21:13 - 458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son buluşmada bakılan noktalar 4
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
sakın gelme 4
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
güzel avrat otu 4
eğitim kalitesi 4
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 3
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
p plaka 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam