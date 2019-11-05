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Süleyman Soylu: İHA'lar olmasaydı bugün eyvah derdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsansız hava araçlarımız olmasaydı, kendi mühimmatlarımız olamasaydı biz bugün eyvah derdik.
 05 Kasım 2019 22:06
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Süleyman Soylu: İHA'lar olmasaydı bugün eyvah derdik

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET kanalında Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir lider geliyor halkından destek alıyor bütün dünyanın kabule ettiği meşru bir çizgi ortaya koyuyor ve yıllardır ülkesine oluşturulan baskıları akıllıca bir şekilde görüp bunların nasıl aşılacağı konusunda bir irade ortaya koyuyor ve buna milletini ortak ediyor.

İnsansız hava araçlarımız olmasaydı, kendi mühimmatlarımız olamasaydı biz bugün eyvah derdik. Tüm istihbaratımız eğer koordinasyon içinde böyle bir milletin hakkı için çalışıyor olmasalardı biz bugün dövünüyor olurduk.

Bugün Türkiye'nin 105 milyar dolar civarında bir birikmişi var bu olmamış olsaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tarih daha verdi. 2013 yılında İMF borcunu bitirdiğimizi söyledi. Hemen arkasından Gezi Olayları başladı. Bunlar tesadüf değil. Eğer o günlerden güçlü çıkmasaydık şunu açık söyleyeyim bizi tarumar ederlerdi.

Kayyum atamaları

Bugün ülkemizin doğu ve güneydoğusunda huzur var. Sizin ve bizim çocukluğumuzda şöyle bir durum vardı. Buraların makus talihi yenilmez. Devletin bu kadar sorunu varken buralar için nasıl çaba sarf etsin. Bugün gençlik merkezleri, hastaneler her yerde.

Bir siyasi partinin genel başkanın toplumu yanıltmasının doğru olmayacağını söylüyorum. Siyasi partilerin adaylarının aday olup olmayacağının kanunlarla belirlenmiştir. Onu kanun siyasi partilerin ahlakına bırakmıştır. Dört tane il belediyesi ve 11 ilçe belediyesi görevlendirdik. Bunların içinde cezası kesinleşenler ve tutuklu olanlar var. Bunları siyasi partileri bilmiyor muydu? Bunlar aday oldu. Buna siyasi parti yasası müsaade ediyor. Ne yapsaydık yani? Türk hukuk sistemi yürütmeye ve yürütmenin bir kurumuna vermiş. Sen bir tehdit görürsen terörle alakalı bunu açığa alabilirsin diyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı tam bir cehalettir. Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu? Türkiye'yi şikayet edenler PKK ve FETÖ'dür.

Bunlar şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar? 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçıranlara seslerini çıkaramayanlar, nasıl hak savunacaklar?

Dünya beceremediği ve başarmadığı bir işi kirletmeye çalışıyor. Dünyanın hiçbir yerinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaptığı gibi bir şeyin yapılması söz konusu değil.

Türkiye'nin örnek göçmen politikası

Türkiye bütün dünyaya örnek bir göç politikası ortaya koymuştur. Avrupa Suriye meselesine 2015 yılında uyandı, Suriyeli kardeşlerimiz Avrupa'ya geçmeye başladığı zaman.

Milyonlarca Suriyeli geldi Turkiye'ye siz bir tane salgın hastalık duydunuz mu? Bütün çocukları aşılandı ve sağlık taramalarından geçirildi. Türkiye bir iş daha yaptı bu çocukların yüzde 95'i okuttu. Bunu sağlayan ve takip eden bir Türkiye var. Biz de 3 milyon 670 bin üzerinde Suriyeli var. Şuan Avrupa'ya gide 4 bin civarında.

Çakar açıklaması

Devlet protokolü ve korunmasında zaruret olan kişiler dışında Türkiye'de kimse çakar kullanamayacak.

Sivil hiçbir araç çakar kullanamaz. Acil bir durum söz konusuysa emniyet şeridini kullanabilir, o da makam araçtaysa.
Memurlar.Net
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