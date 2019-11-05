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Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı

Belgrad Belediyesi'nin düzenlediği belediyecilik fuarına katılmak üzere resmi davetli olarak Sırbistan'a gitmek isteyen İBB heyeti, geç kaldıkları gerekçesiyle THY uçağına alınmadı. Geç kaldıklarını yalanlayan İBB heyeti ise havalimanında oturma eylemine başladı. THY ise İBB heyetinin iddialarına yanıt verdi.
 05 Kasım 2019 22:43
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Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı

Olay saat 19.30 sularında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a, Belgrad Belediyesi'nin davetlisi olarak gitmek isteyen, aralarında İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa ile İBB'nin CHP'li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman'ın da bulunduğu İBB heyeti saat 19.50'de kalkması gereken THY uçağına alınmadı. THY yetkilileri heyete 9 dakika geciktiklerini belirtti.

Duruma tepki gösteren CHP'li Ali Haydar Kahraman, uçak kapısına belirtilen saatte geldiklerini söyledi. Yaşanan tartışma sonrası 4 kişilik heyet uçağa alınmadı.

İDDİALARA THY'DEN YANIT

THY'den yapılan açıklamada, İBB heyetinin uçağa yaklaşık 9 dakika geç kaldığı, bu nedenle de ilgili kişilerin uçağa alınmadığı belirtildi.
Memurlar.Net
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