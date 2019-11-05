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Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu

Popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı Sıla, En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı ise Ben Fero oldu.
 05 Kasım 2019 22:23
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Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu

Popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı Sıla, En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı ise Ben Fero oldu.

fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası, 2019'un en iyilerinin açıklandığı fizy Müzik Ödülleri ile başladı. Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği görkemli gecede, fizy verilerine göre en çok dinlenen ve izlenen isimler ödüllendirildi.

Esmersoy'un açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fizy gibi platformlar sayesinde dijitalleşmenin çok değerli olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Biz Turkcell olarak servis verdiğimiz her şeyi dijitalleştiriyoruz. Dinleyicilerin mesajlarını takip ediyor ve sadece verileri kullanarak sonuçları bağımsız olarak paylaşıyoruz. Halkımızdan ne geliyorsa biz bunu aktarıyoruz. Bundan da büyük keyif alıyoruz. Bu platformlarda önemliyiz, önemli olmaya da devam edeceğiz."

Gecenin ilk ödülü, Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı seçilen Sıla'nın oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan ödülünü alan Sıla, "Burada olmak çok kıymetli. Biz şarkıları evde yazıyoruz ama açığa çıkarmak, açığa çıkardıktan sonra da dinlenmesi çok önemli. Layık görüldüğüm için çok mutluyum" dedi.

Yılın En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı kategorisinin sahibi Ben Fero, geceye daha önce çektiği bir video ile katılarak teşekkürünü iletti. Ödülü Ben Fero adına Celal Hoplar Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan teslim aldı.

Reynmen'e iki ödül birden

Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Reynmen ise, 'Derdim Olsun' şarkısıyla En Çok Dinlenen Şarkı ve En Çok İzlenen Video kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. Reynmen ismiyle tanıdığımız Yusuf Aktaş; En Çok Dinlenen Şarkı ödülünü Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ'dan, En Çok İzlenen Video ödülünü ise Kral Grup Başkanı Mehmet Akbay'dan aldı. Reynmen mutluluğunu, "Ben dijitalin var ettiği biri olarak sizlerin karşısında bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Herkes dijitalde bir şey yapabilsin istiyorum" diyerek paylaştı.

Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülü 'İçimdeki Sen' şarkısıyla Bilal Sonses ve Tuğçe Kandemir'in oldu. İkili ödülünü Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar'dan aldı.

Son yıllarda yaptığı şarkılarla akıllara kazınan gruplardan biri olan Pinhani ise En Çok Dinlenen Grup kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ödülünü Milyon Fest ve Milyon Yapım'ın kurucusu Umut Kuzey'den alan grup, "İnsanların rahat ve özgürce müzik dinlemelerini sağladıkları için fizy platformuna teşekkür ederiz. Dinlenildiğimizi bilmek güzel ama bu kadar fazla insanın bizi dinlediğini bilmek daha güzel" dedi.

40 yıllık ömre, onur ödülü

Yılın En Çok Dinlenen Albümü kategorisinde 'Aşık' isimli albümüyle Ebru Gündeş ödüle layık görüldü. Ödülü Gündeş adına basın danışmanı Önder Sarıahmetoğlu, TV programcısı ve gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan aldı. Yılın En Çok Aranan Sanatçısı Ahmet Kaya olurken, ödülü eşi Gülten Kaya'ya yapımcı ve yönetmen İzzet Öz takdim etti. Kaya, "Yokluğunun 19. yıl dönümünde, onun yine en çok aranan sanatçı ödülü alması benim için çok onur verici" diye konuştu.

fizy verilerine göre platform üzerinden Yılın En Çok Paylaşılan Şarkısı, Merve Özbey'in 'Yaramızda Kalsın' şarkısı oldu. Özbey ödülünü fizy Pazarlama Müdürü Dicle Yücelen'den aldı.

Gecenin son ödülü ise bu yıl 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü'ye verildi. Ödülü, organizatör ve yapımcı Ahmet San'dan alan Yeni Türkü, "40 yıl geçince insan ne diyeceğini şaşırıyor. Bu onuru bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Grup; 'Maskeli Balo', 'Mamak Türküsü', 'Olmasa Mektubun', 'Deliler' ve 'Fırtına' gibi sevilen şarkılarını seslendirerek davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

fizy Müzik Ödülleri kazananların listesi:

En Çok Dinlenen Erkek: Ben Fero

En Çok Dinlenen Kadın: Sıla

En Çok Dinlenen Düet: Bilal Sonses feat. Tuğçe Kandemir - İçimdeki Sen

En Çok Dinlenen Şarkı: Reynmen - Derdim Olsun

En Çok İzlenen Video: Reynmen - Derdim Olsun

En Çok Dinlenen Grup: Pinhani

En Çok Dinlenen Albüm: Ebru Gündeş - Aşık

En Çok Aranan Sanatçı: Ahmet Kaya

En Çok Paylaşılan Şarkı: Merve Özbey - Yaramızda Kalsın

Onur Ödülü: Yeni Türkü
İhlas Haber Ajansı
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