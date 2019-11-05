1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına geri kavuştu.
 05 Kasım 2019 22:53
Yazdır
Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına geri kavuştu.

Olay, Fethiye'nin Babataşı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saat 20.00 sıralarında evindeki çöpleri çıkartan Mehmet Erkoç, içerisinde bankadan yeni çektiği 10 bin liranın bulunduğu poşeti de diğer çöplerle birlikte konteynere attı. 2 saat sonra yaptığı yanlışın farkına varan Erkoç, belediyeye giderek zabıtadan yardım istedi. Mahallede görevli çöp toplama ekibine ulaşan zabıta ekipleri, aracı şehrin dışındaki çöp depolama alanına ulaşamadan durdurdu.

25 dakika ile kurtuldu

Çöp depolama alanına 25 dakikalık mesafede durdurulan kamyon, Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarına getirildi. Açık alana dökülen çöpleri zabıta ve temizlik işleri ekiplerinin yardımıyla karıştıran Mehmet Erkoç, yanlışlıkla konteynere attığı poşeti buldu. Olaydan saatler sonra 23.50 sıralarında bulunan poşette bulunan 10 bin lira, sayılarak sahibine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu, toprağa verildi
05 Kasım 2019 23:31		 Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı
05 Kasım 2019 22:36
Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu
05 Kasım 2019 22:23		 Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü
05 Kasım 2019 22:18
Kalbi delik hasta robotik cerrahiyle şifa buldu
05 Kasım 2019 21:32		 'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti
05 Kasım 2019 21:28
Arkadaşı paylaştı, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı
05 Kasım 2019 21:08		 Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı!
05 Kasım 2019 20:11
Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor
05 Kasım 2019 19:54		 'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere biliyorum
05 Kasım 2019 19:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:36 - Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi00:05 - 6 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - 23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart23:37 - Kas ağrılarının çözümü: Zerdeçal23:31 - Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu, toprağa verildi23:26 - Migren ağrılarının esiri olmayın23:21 - Bu ilçenin 3'te 2'si çipli kimlik kartını aldı23:16 - 'Beyaz cennet' Pamukkale'de 'ara tatil' bereketi23:11 - Bakan Akar'ın tezi kitap oldu23:05 - Çimento: Küresel ısınmanın gizli sorumlusu
23:00 - Meyve ve sebzeleri hangi yöntemle yıkamalıyız?22:53 - Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu22:48 - İznik'teki 1500 yıllık bazilika su altı müzesi olacak22:43 - Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı22:41 - Yüksek İstişare Kurulundan FETÖ'yle mücadele vurgusu22:36 - Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı22:30 - FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber22:23 - Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
6 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkan zengin 2
eğitim kalitesi 4
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
cı ci eki 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
fetö 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 12
sınavsız ikinci üniversite 5
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam