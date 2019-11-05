1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çimento: Küresel ısınmanın gizli sorumlusu

Betonun en temel bileşeni olan çimento çevremizdeki pek çok yapıyı şekillendiriyor. Çimentonun doğada bıraktığı ayak izleri de çok belirgin.
 05 Kasım 2019 23:05
Yazdır
Çimento: Küresel ısınmanın gizli sorumlusu

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House, dünyaya salınan toplam karbondioksitin yüzde 8'inin çimento kaynaklı olduğunu belirtiyor.

BBC'nin haberine göre; Çimento sektörünün karbondioksit salımını bir ülkenin karbondioksit salınımı olarak varsayarsak, Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada yer aldığı görülüyor.

Çimento üretimi, uçak yakıtlarından daha fazla karbondioksit salınımına yol açıyor ve sektörel bazda toplam küresel salımın yüzde 12'sini oluşturan tarım kaynaklı salınımın hemen arkasında yer alıyor.

Çimento endüstrisi temsilcileri Polonya'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP24) Paris Anlaşması gerekliliklerini nasıl karşılayabileceklerini konuşmak için bir araya geldi.

Anlaşma, çimento üretiminden kaynaklanan karbondioksit salımının 2030'a kadar en az yüzde 16 düşürülmesini gerektiriyor.

Beton, gökdelenlerin, otoparkların, köprülerin ve barajların inşasında kullanılıyor.

Beton, mimarlar ve inşaatçılar tarafından ideal bir yapı malzemesi olması nedeniyle benimsenmiş durumda.

Chatham House, Enerji, Çevre ve Kaynaklar Bölümü Müdür Yardımcısı Felix Preston, "Beton ucuz. Hemen her yerde üretebilirsiniz ve sağlam bir bina inşa etmeniz için tüm özellikleri barındırıyor" diyor.

Felix Preston, "Beton olmadan bina yapmak mümkün olmasına rağmen, kolay değil" yorumunu yapıyor.

Çimento endüstrisinin gelişimi

Çimento üretimi 1950'lerden bu yana 30 kat büyürken, 1990'ların başından bu yana 4 katına çıktı. Çin 2011 ve 2013 arasında ABD'nin tüm 20. yüzyıl boyunca kullandığından daha fazla çimento kullandı.

Ancak şu anda Çin'deki çimento tüketiminde azalma yaşanıyorken, ekonomik gelişmeler ve hızlı kentleşmenin etkisiyle Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinin gelecek yıllarda inşaat sektörlerinde büyüme bekleniyor.

Chatham House araştırmacıları, binaların dünya yüzölçümünde kapladığı toplam alanın gelecek 40 yılda iki katına çıkacağını, bunu karşılamak için çimento üretiminin 2030'a kadar yüzde 25 artması gerektiğini belirtiyor.

'Harekete geçmek lazım'

Chatham House raporu, enerji verimliliğinin artırılması ve fosil yakıtlar yerine atık yakılmasının teşvikiyle ton başına üretimde karbondioksit salımının son 10 yılda yüzde 18 azaldığını ortaya çıkardı.

Yeni kurulan Küresel Çimento ve Beton Birliği (GCCA), sürdürülebilir kalkınma odaklı dünyadaki çimento üretim kapasitesinin yüzde 35'ini temsil ediyor.

Başkan Benjamin Sporton, birliğin iklim değişimine karşı harekete geçmek de dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmaya bağlılığının bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Cüruf en büyük kirletici

Çimentonun ana maddesi olan cüruf üretimi, karbondioksit salımının en çok gerçekleştiği süreç.

2016'da küresel çimento üretimi, toplam salımının yüzde 8'ine tekabül eden 2,2 milyar ton karbondioksit salımına yol açtı.

Bu miktarın yarıdan fazlası "yakma" sürecinde ortaya çıktı.

  1. Kireç taşı ve kil ham maddeleri taş ocaklarından çıkarılıyor ve parçalanıyor.
  2. Toz haline getirildikten sonra demir cevheri ve karbonat ile karıştırılıyor.
  3. Daha sonra 1,450 dereceyi bulan fırınlarda bekletiliyor.
  4. "Yakma" sürecinde kalsiyum oksit ve karbondioksit ortaya çıkıyor.
  5. Cüruf olarak adlandırılan yeni bileşen bilye büyüklüğünde geri bileşen olarak meydana geliyor.
  6. Cüruf soğuduktan sonra toz haline getiriliyor ve kireç taşı ve alçıtaşı ile harmanlanıyor.
  7. Çimento beton firmalarına hazır olarak yollanıyor.

    8. Çevreci alternatifler

    Kuzey Carolina'daki BioMason'un kurucu ortaklarından ve şirketin CEO'su Ginger Krieg Dosier, çimentoya alternatif bir bio-beton tuğla yaratma amacıyla trilyonlarca bakteri kullanıyor.

    Kum yerine kalıba mikro organizmaların yerleştirildiği teknik, mercanların oluşum süreciyle benzerlik gösteriyor.

    Uzun yıllar süren araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu olarak, bio-beton üretim bugün sadece 4 saat alıyor. Oda sıcaklığında gerçekleşen süreç, karbondioksit salınımının 2 ana faktörü "fosil yakıt" ve "yakma" olmadan tamamlanıyor.

    Engelleyici Güçler

    Şu anda çok az miktarda düşük karbon salımıyla üretilen çimento piyasada yer alıyor. Mevcut üretim seviyeleri, büyüme ve gelişme eğilimi gösteren sektörün ihtiyacını karşılamak açısından yeterli değil.

    Devletlerin baskısı ya da çevreci çimento alımlarında fonlama desteği olmadan, düşük karbonlu çimento üretiminin laboratuvar ortamından bir adım öteye taşınması ve piyasaya sürülmesi mümkün olmayabilir.

    Zaman daralıyor

    Geçen ay gerçekleşen Devletlerarası İklim Değişimi Paneli'nde Paris Anlaşması'nda belirtildiği gibi küresel sıcaklık ortalamasının 1,5-2 derece düşülmesi gerektiği tartışıldı.

    Bu 2030'a kadar karbondioksit salımının 2010'da bulunduğu seviyenin yüzde 45 altına çekilmesi anlamına geliyor.

    BioMason CEO'su Ginger Krieg Dosier, duruma ilişkin iyimser olmak için nedenlere sahip:

    "Piyasa talebi, yenilikçi teknolojiler ve iklim değişikliğine dair artan endişeler, inşaat sektörünü geniş anlamda alternatif yapı malzemelerine adapte olacağı noktaya yaklaştırıyor."

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye un ihracatında dünyada 1'inci sırada
05 Kasım 2019 21:53		 HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı
05 Kasım 2019 21:47
TSKB karını 530 milyon TL'ye yükseltti
05 Kasım 2019 20:41		 Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat!
05 Kasım 2019 20:15
Vatandaşa kritik uyarı: Bu ücreti geri alabilirsiniz
05 Kasım 2019 20:07		 'Tarım alanları 10 yıl içinde yok olabilir'
05 Kasım 2019 19:58
'Lise ve üzeri iş gücü oranı yüzde 47'ye yükseldi'
05 Kasım 2019 19:37		 ASELSAN'dan 9 ayda 1,9 milyar TL net kar
05 Kasım 2019 19:23
TMO'dan 'ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi' iddialarına yanıt
05 Kasım 2019 19:15		 Halcilerden ıspanak mesajı: Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil.
05 Kasım 2019 12:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:36 - Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi00:05 - 6 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - 23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart23:37 - Kas ağrılarının çözümü: Zerdeçal23:31 - Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu, toprağa verildi23:26 - Migren ağrılarının esiri olmayın23:21 - Bu ilçenin 3'te 2'si çipli kimlik kartını aldı23:16 - 'Beyaz cennet' Pamukkale'de 'ara tatil' bereketi23:11 - Bakan Akar'ın tezi kitap oldu23:05 - Çimento: Küresel ısınmanın gizli sorumlusu
23:00 - Meyve ve sebzeleri hangi yöntemle yıkamalıyız?22:53 - Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu22:48 - İznik'teki 1500 yıllık bazilika su altı müzesi olacak22:43 - Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı22:41 - Yüksek İstişare Kurulundan FETÖ'yle mücadele vurgusu22:36 - Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı22:30 - FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber22:23 - Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
6 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
erkan zengin 2
son buluşmada bakılan noktalar 4
Abdullah Çatlı 2
eğitim kalitesi 4
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
cı ci eki 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 7
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam