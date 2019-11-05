1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar'ın tezi kitap oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Harbord Askeri Heyeti Raporu" isimli kitabı, Türk Dil Kurumu tarafından İngilizce ve Türkçe dillerinde basıldı. Kitaptan sağlanan gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.
 05 Kasım 2019 23:11
Yazdır
Bakan Akar'ın tezi kitap oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Harbord Askeri Heyeti Raporu" isimli kitabı, Türk Dil Kurumu tarafından İngilizce ve Türkçe dillerinde basıldı. Kitaptan sağlanan gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından kitap haline getirilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın doktora tezi "Harbord Askeri Heyeti Raporu", 1919 yılındaki askeri ve siyasi gelişmelerin yanında Osmanlı Devleti ile ABD ilişkileri, asılsız Ermeni iddialarına da değinirken, günümüz güncel meselelerine ışık tutuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kitabında, Tümgeneral Harbord ve heyetin İstanbul'dan Adana, Mardin'e, Diyarbakır'dan Malatya, Sivas, Erzurum, Kars, Erivan ve Tiflis'e kadar süren 58 günlük araştırmaları ve vardıkları sonuçları rapor haline getirmelerinden bahsediyor. Oldukça çarpıcı sonuçlara ulaşan Amerikalı heyet, ne savaştan önce ne de savaştan sonra Anadolu'da Ermenilerin çoğunluğunu oluşturduğu herhangi bir yerleşim yeri olmadığını tespit ediyor. Heyetin raporu ayrıca, Türklerin Ermenilere karşı hiçbir zaman soykırım hedefini amaçlamadığını ve bu yönde isteklerinin olmadığını da gözler önüne seriyor.

Bakan Akar, kitabında ABD'liler tarafından yapılan araştırma sonucunda tutulan raporda iddia edildiği gibi Ermeni soykırımı olmadığını belgelemiştir. Görevlendirilen heyetin incelemeleri sonucunda Ermeni sorunu hakkındaki iddiaların asılsızlığı anlaşılırken, günümüz Ermeni tezleri karşısında bu rapor içerisinde yer alan bilgiler son derece büyük önem taşıyor. Rapor, gerçeklerin anlaşılmasında önemli bir rol oynuyor. ABD'li heyetin Anadolu'ya gelmesi, Türk-ABD ilişkilerinin zeminini oluştururken, Harbord raporu ABD halkının yanlış algılarını yeniden değerlendirmesinin ve Türk Milli Mücadele ruhunu tanımasına yardımcı oluyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi
06 Kasım 2019 00:36		 6 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
06 Kasım 2019 00:05
Yüksek İstişare Kurulundan FETÖ'yle mücadele vurgusu
05 Kasım 2019 22:41		 FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber
05 Kasım 2019 22:30
Bülent Arınç, istifa etti mi?
05 Kasım 2019 22:14		 Süleyman Soylu: İHA'lar olmasaydı bugün eyvah derdik
05 Kasım 2019 22:06
'Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü'
05 Kasım 2019 21:18		 Edirne'den Amerika ve Fransa'ya asırlık tabloyla cevap
05 Kasım 2019 20:58
'Gıda ürünlerinde hile yapılmayan ürün neredeyse yok'
05 Kasım 2019 20:49		 RTÜK Başkanı, tartışma çıkaran görevinden istifa eti
05 Kasım 2019 20:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:36 - Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi00:05 - 6 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - 23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart23:37 - Kas ağrılarının çözümü: Zerdeçal23:31 - Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu, toprağa verildi23:26 - Migren ağrılarının esiri olmayın23:21 - Bu ilçenin 3'te 2'si çipli kimlik kartını aldı23:16 - 'Beyaz cennet' Pamukkale'de 'ara tatil' bereketi23:11 - Bakan Akar'ın tezi kitap oldu23:05 - Çimento: Küresel ısınmanın gizli sorumlusu
23:00 - Meyve ve sebzeleri hangi yöntemle yıkamalıyız?22:53 - Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu22:48 - İznik'teki 1500 yıllık bazilika su altı müzesi olacak22:43 - Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı22:41 - Yüksek İstişare Kurulundan FETÖ'yle mücadele vurgusu22:36 - Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı22:30 - FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber22:23 - Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
6 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelecegenefes.com 9
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
p plaka 2
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 3
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 2
fetö 1
Sıfır Araç Fiyatları 2
su kuyusu 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam