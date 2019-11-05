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'Beyaz cennet' Pamukkale'de 'ara tatil' bereketi

Eşsiz güzelliği ile birlikte termal tesisleri ve şifalı suları ile dünyaca ünlü 'beyaz cennet' Denizli Pamukkale'de kasım ayı ortalarında başlayacak ara tatil dolayısı ile otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüz seviyelerine ulaştığı belirtildi.
 05 Kasım 2019 23:16
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'Beyaz cennet' Pamukkale'de 'ara tatil' bereketi

Eşsiz güzelliği ile birlikte termal tesisleri ve şifalı suları ile dünyaca ünlü 'beyaz cennet' Denizli Pamukkale'de kasım ayı ortalarında başlayacak ara tatil dolayısı ile otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüz seviyelerine ulaştığı belirtildi.

'Beyaz cennet' Pamukkale'de ara tatilin yaklaşması ile otellerdeki doluluk oranları yüzde yüz seviyelerini ulaştı. Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin tatil rezervasyon ve doluluk oranları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatilin turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Başkan Şen, "Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl ilan etmiş olduğu takvime göre Nisan ve Kasım ayında iki tane 1 haftalık tatilimiz var. Öğrencilerimiz yaklaşık 9 gün boyunca tatil yapma imkanı bulacaklar, velileri ile de özellikle termal bölgelere yoğun bir şekilde ilgi göstereceklerini bekliyoruz. Denizli Pamukkale bölgesi hem kültürel hem de termal açıdan zengin bir bölge. Bölgemizin ciddi bir anlamda talep göreceğini 9 günlük tatilde yerli misafirlerimizin yoğun olarak bölgemize geleceğini ve biz misafirlerimizi çok iyi ağırlayarak ülkelerine, şehirlerine göndereceğimizi buradan söyleyebiliriz. Bütün misafirlerimizi Denizli'ye, şehrimize bekliyoruz" dedi.

"Pamukkale bu yıl altın yılını yaşıyor"

Pamukkale'nin bu yıl adeta altın yılını yaşadığını da sözlerine ekleyen Başkan Şen açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Baktığımız zaman otellerimizde ki doluluk oranları yüzde doksanlar değil yüzde yüzlerde hatta bazı otellerimizde çok fazla talep olduğu için diğer tesislere de gönderiyorlar. Yüzde yüzün üzerinde bir dolulukla çalışıyorlar. Biz Kasım ayında da bu şekilde devam edeceğini Aralık ayında nispeten biraz böyle Pascalya'dan dolayı yurt dışı misafirlerimizin yavaşlayacağını ama Ocak'tan itibaren tekrar aynı tempoda Pamukkale'nin ziyaretçi alacağını ve yıl sonunda da hedeflediğimiz 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı bekliyoruz. Pamukkale için, Denizli için, ülkemiz için çok sevindirici bir durum."
İhlas Haber Ajansı
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