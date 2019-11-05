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Kas ağrılarının çözümü: Zerdeçal

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, Zerdeçalın inflamasyonu önleyici, antiinflamatuar özelliği, ağrı azaltma ve dindirme özelliği nedeniyle batı tıbbında da tedavi olarak kullanıldığını belirtti.
 05 Kasım 2019 23:37
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Kas ağrılarının çözümü: Zerdeçal

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, Zerdeçalın inflamasyonu önleyici, antiinflamatuar özelliği, ağrı azaltma ve dindirme özelliği nedeniyle batı tıbbında da tedavi olarak kullanıldığını belirtti.

Şifalı bir bitki olarak zerdeçalı artrit, osteoartrit gibi hastalıkların tedavisinde kullandıklarını dile getiren INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Sindirim ve karaciğer rahatsızlıkları, deri enfeksiyonları ve tahrişleri, artirit tedavisinde , kemik hastalıklarında kullanılmakta olan zerdeçalı bol bol tüketmeniz ve ağrılara iyi geleceğini bilmeniz gerekmektedir. Bitki uzmanlarının hazımsızlık ve ishalin yanı sıra Crohn ve ülseratif kolitis gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları için tavsiye ettikleri zerdeçalı, bizlerde artrit ve osteoartritte, ağrı tedavilerinde kanıtlanmış etkisinde dolayı kullanıyoruz" diye konuştu.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, Zerdeçalın Enflamatuar bağırsak hastalığı, Eklem iltihabında tedavi amaçlı kullanıldığını belirterek, "Sporcular kas ağrılarınızı zerdeçalla azaltabiliyoruz. Şimdi sporcular bu bölüm sizler için geliyor, ekstrim spor yapanlar, farklı kas gruplarını çalıştıranlar, spor sonrası kasları ağrıyanlar, sürekli sakatlananlar spor sonrası ağrıyı azaltmak mümkün. Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Japonya da son yapılan ağrı tedavisi çalışmalarının sonuçlarına baktığımızda; Özellikle sporcularda egzersiz sonrası kaslarda gördüğümüz ağrıları , egzersiz sonrasında alacağınız curcumin yani zerdeçal ekstralarıyla uzun dönemde azaltıp geçirebilmeniz mümkün.

Spor sonrası alıcağınız zerdeçal takviyesi; Sakatlanmalara neden olabilen kaslardaki ağrıların sebeplerinden biri olan kreatin kinaz (CK) miktarlarının dengede kalmasını sağlayıp , ağrıları, inflamasyonları , iltihaplanmaları azaltıp, sakatlanma riskinizi azaltır." şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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