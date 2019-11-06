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Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi.
 06 Kasım 2019 00:36
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Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun teklifinde, ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerinde gerçek ve tüzel kişiler ile ticari amaçlı su ürünleri avcılık yada yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu tutuluyor.

Ruhsat tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişileri bin TL-5 bin TL arasında, gemilere ve diğer su vasıtalarına sahip veya donatanlara 5 bin-50 bin TL idari para cezası verilecek. Amatör avcılığa aykırı davranan kişilere 250-500 TL, amatör avcılıkta kullanılan gemiler için sahip veya donatanlar için 500-5 bin TL, ticari avcılık ilgili kurlarla aykırı davrananlara 5 bin-50 bin TL idari para cezası verilecek.

Hazine veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mülkiyetinde veya altında bulunan deniz ve iç sularda veya bu yerlerde su alınarak karada yapılacak üretim tesislerinde veya bu alanları islah etmek suretiyle projeye dayalı yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğinde kira ve teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek.

Balıkçı barınakları, Tarım ve Orman Bakanlığının teklifiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı uygun görüşü alınarak, Ulaştırma Bakanlığınca balıkçı barınakları üst yapısıyla birlikte yapılacak.

Kaynakların korunması amacıyla su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulması izne tabi olacak.

El konulan su ürünleri tüketimi veya kullanımında sakınca olmayanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açık arttırma yoluyla satılabilecek.
İhlas Haber Ajansı
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