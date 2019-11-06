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6 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

6 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı.
 06 Kasım 2019 04:33
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6 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- Ardahan Ticaret İl Müdürlüğüne Tülay ŞENEL,

- Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne, Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İNCESOY,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Necdet SÜMBÜL atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut GÜRSES atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Emin TEKBAŞ atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı;

6 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30940

ATAMA KARARLARI

- Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay KILIÇ,

Haberleşme Genel Müdürü Ensar KILIÇ,

DL1I Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürü Mehmet Ziya ERDEM,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4 üncü maddeleri gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÇAVUŞOĞLIJ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu (iyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Bilal TIRNAKÇI atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönelim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin K inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orhan BARDA atanmıştır.

5 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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