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PKK hala güvenli bölgede

Türk ve Rus ordusu Soçi Mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde dün ikinci devriyesini attı. Rusların "PKK çekildi" açıklamasının aksine teröristler halen güvenli bölgede bulunuyor. PKK'lılar, Kamışlı'da bazı noktalarda üniformalarıyla faaliyetlerini sürdürürkan M4 karayolunun kontrolü için stratejik bir konumda olan Tel Temr kasabasına da yığınak yapıyor. Teröristler kasabada TSK ve SMO'ya ağır silahlarla saldırılar düzenliyor. PKK, Ayn el Arab ile Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ta da olduğu gibi duruyor.
 06 Kasım 2019 07:06
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PKK hala güvenli bölgede

Türk ve Rus ordusu Soçi Mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde dün ikinci devriyesini attı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Suriye'ye giren 4 zırhlı araçlık Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu içeride Rus askeri konvoyuyla buluştu. TSK ve Rus unsurları, Ayn el-Arab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasında devriye attı. 12:20'de başlayan ve 73 kilometrelik bir hattı kapsayan devriyeye iki taraftan 50 asker katıldı.

ÇOCUKLARI KULLANDILAR

Devriye araçları yol güzergahında teröristlerin saldırısına uğradı.
Konvoyun hareket yönünün kontrolü konvoyla eş zamanlı olarak havalanan ve görüntü aktarımı yapan insansız hava aracı ile sağlandı. Devriye atılan ve yer yer 10 kilometreye kadar uzanan derinlikte çıplak gözle yapılan incelemelerde yapılan bazı tespitler Rus askeri heyetiyle paylaşıldı. Devriye araçları yol güzergahında teröristlerin tacizine uğradı. Teröristler güzergah boyunca konuşlandığı bazı noktalarda çocukları öne sürerek TSK araçlarını taşlattı.

SİLAHLARI TOPLANMADI
Sahadaki devriyelerin ardından Rus makamları teröristlerin çekildiğini iddia etti. Ancak yerel kaynaklara göre terör örgütü hala güvenli bölge ilan edilen alanda bulunuyor. Kamışlı'daki bazı noktalarda kendi üniformalarıyla faaliyetini devam eden teröristler, M4 karayolunun kontrolü için stratejik bir konumda olan Tel Temr kasabasında yığınak yapmaya devam ediyor. Terör örgütü kasabada TSK ve SMO'ya karşı ağır silahlar, çoklu roket atar sistemleriyle saldırılarda bulunuyor. Özellikle 'SDG' çatısı altında bulunan Hristiyanların oluşturduğu birlikler cephede ön saflara sürülüyor.

SALDIRILARI ARTIRDILAR
Dün devriye atılan Ayn el-Arab'da rejim üniformalarıyla varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ta da olduğu gibi duruyor. Teröristlerin, Rusya ile varılan mutabakat kapsamında bu şehirlerden de çekilmesi gerekiyordu. Ancak SMO kaynaklarına göre çekilme olmadığı gibi SMO'nun kontrolü altındaki Fırat Kalkası bölgesine düzenlenen saldırıların dozu da giderek artıyor.

MÜNBİÇ-TEL RIFAT AYAKTA
Soçi mutabakatı ile yıllar önce terk ettikleri evlerine dönme umutları yeşeren Tel Rıfat ve Münbiç halkı da bugünlerde hayal kırıklığı yaşıyor. Bir süredir rejim ve PKK karşıtı gösterilerini sürdüren Tel Rıfatlılar önceki gün bir Türk heyetle bir araya geldi. Heyettekiler görüşmede terör örgütünün çekilmek yerine saldırıları artırdığına dikkat çekti. Soçi'de varılan mutabakata ilişkin bilgiler veren Türk heyeti ise Ankara'nın Münbiç ve Tel Rıfat konusunda Rusya ile görüşmelere devam edileceğini belirtti. Bu şehirlerin idare ve denetimi ile ilgili kesin bir karar olmadığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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