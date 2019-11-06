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Kara propagandaya karşı eylem planı

Türkiye, terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı gibi harekatlar sonrası Batı'dan yapılan algı operasyonlarına karşı yeni strateji belirliyor.
 06 Kasım 2019 07:36
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Kara propagandaya karşı eylem planı

Batı'da, Türkiye'nin sivilleri katlettiği algısı sürerken TSK, siviller için seferber oluyor. Tel Abyad ve Rasulayn'da sivillere, Mehmetçik yardım elini uzatıyor. Kara propagandaya karşı kültür diplomasisi devreye sokulacak. Dünya iletişim duayenlerinin bir araya getirileceği bir zirve organize edilecek. Kara propagandaya karşı atılacak adımlar özetle şöyle:

GÖRÜNÜRLÜLÜK ARTACAK
* Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaşacak.

* Ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin ileri sürdüğü tezler ve politika tercihleri stratejik iletişim çerçevesinde uluslararası kamuoyuna etkili bir şekilde aktarılacak.

KAMU DİPLOMASİSİNE STRATEJİ BELGESİ
* Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi hazırlık toplantıları gerçekleştirilecek.

* Türkiye'nin tanıtımı ve ülke gündemi bağlamında konferans, panel, seminerler gerçekleştirilecek.

* NATO İletişim Strateji çerçevesinde Türkiye'nin NATO ile bağlarını kuvvetlendirecek faaliyetler gerçekleştirilecek.

İLETİŞİMİN EN'LERİ İLE ZİRVE
* Dünya genelinde iletişim alanında (tanıtım, reklam, markalama, lobicilik, stratejik iletişim, dijital iletişim gibi) en yetkin isimlerin bir araya geldiği bir zirve organize edilecek.
* Türkiye uzmanı yabancı sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, ekonomisi ve güncel gelişmeleri hakkında yaptığı paylaşımlar değerlendirilecek.
* Uluslararası düşünce kuruluşlarının Türkiye hakkında yayınladıkları rapor, makale ve analizler takip edilecek.
* Türkiye'nin gündem maddeleri de dikkate alınarak kara propaganda ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar artırılacak.
* 1915 Olayları ve Pontus İddialarına Karşı Oluşturulan Kamu Diplomasisi Stratejisi çerçevesinde koordinasyon çalışmaları yürütülecek.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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