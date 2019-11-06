Ebeveyne sanal dadı

Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması sonuçlarına göre, ülkemizde 31 milyon kadından sadece 9 milyonu iş hayatında. Türkiye'de iş gücüne katılım oranında 31 milyon 75 bin kadın potansiyeli bulunduğu ifade ediliyor. Bu veriler ışığında kadının alandaki faaliyetini fırsata dönüştürmek isteyen girişimci Özgür Deniz Önür, çalışan anne ve babaya kolaylık sağlamak için bir ürün geliştirdi.

YABANCI BİRİNİ GÖRÜNCE HEMEN ALARM VERİYOR

Yapay zeka temelli görüntü işleme teknolojileri kullanan Özgür Deniz Önür, invidyo adını verdiği cihazla bebeğin ağladığı anları otomatik bulup kaydediyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde anne-baba evde yokken eve, bakıcı hariç yabancı biri gelirse alarm veriyor. Bebeğin yüzünü tanıyan ürün güldüğü anları otomatik tespit edip, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekebiliyor. Cihaz, günün önemli anlarını içeren 2 dakikalık özetini de oluşturabiliyor. Hasta ve yaşlılara evde verilen bakım hizmetinin kalitesini de otomatik ölçebilen bu ürünün fiyatı 699 lira ve şu an dört binden fazla kişi tarafından kullanılıyor.



OTOMATİK GÖRÜNTÜ TESPİTİ

Deniz Önür, ürünle anne-babaların çocuğun kendini nasıl hissettiğini, evde herhangi bir sorun olup olmadığını, görüntüleri izlemelerine gerek kalmadan otomatik tespit edebildiğini söylüyor. Invidyo'yu kurmadan önce ekip olarak televizyonlardan gelen verilerin arşivlenmesi ve otomatik sınıflandırılması üzerine çalıştıklarını anlatan Deniz Önür, daha sonra hem arkadaşlarının hem ekip üyelerinin çocukları olmaya başlayınca, kendileri için en değerli arşivin çocukların büyürken çektiği fotoğraf ve videoları olduğunu anladıklarını dile getiriyor.

İKİ TARAFTA TEDİRGİNDİ

"Bu konu üzerinde çalışırken ebeveynlerin en çok sıkıntı çektiği noktalardan birinin, hayattaki en değerli varlıklarını, çocuklarımızı, tanımadıkları bir bakıcıya emanet ederken yaşadıkları korku olduğunu gördük" diyen Deniz Önür, aynı şekilde bakıcıların da çoğu zaman, kendi hataları olmamasına rağmen çocukların başına gelen en ufak sorunda suçlanacaklarını bildikleri için hep tedirgin olduklarını ifade ediyor. Bu nedenle anne babaların evlerine kamera sistemleri kurduğunu, ancak yoğun çalışma temposunda görüntülere dönüp bakmak için zaman bulamadığını aktaran Deniz Önür, "İşte biz de tam olarak bu problemi çözmek için bu ürünü geliştirdik. Amacımız, video görüntülerindeki önemli bölümleri otomatik tespit edip anne-babalara gün içinde neler olup bittiğini 2-3 dakika içerisinde anlamalarını sağlayacak bir özet videosu sunmak" diyor.

BEYAZ YAKA ÖZEL İLGİ GÖSTERİYOR

Cihazlarını çalışan anne ve babaların kullandığını belirten Deniz Önür, "Özellikle çocukları evde bakıcılara emanet eden beyaz yaka ebeveynler ürüne özel ilgi gösteriyor. Genelde evde bakıcı tutabilenler üst gelir grubundaki ailelerden oluşuyor. Hem Türkiye'de hem Avrupa ve Amerika'daki büyükşehirler bizim için ana müşteri kitlesinin bulunduğu yerler" ifadelerini kullanıyor.

HEDEF TÜRKİYE PAZARINDA LİDERLİK

Özgür Deniz Önür, şu an ürünlerinin Türkiye'de çeşitli mağazalarda satıldığını ifade ederek, yurt dışında ise, Kanada'da 60 mağazada, Amerika'da Amazon.com üzerinden online satışları olduğunu belirtiyor. Deniz Önür, kısa vadede hedeflerinin yer aldıkları noktaları arttırarak, Türkiye'de pazar lideri haline gelmek ve Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı sayesinde Amerika'da da marka bilinirliklerini üst seviyelere taşımak olduğunu kaydediyor. Yakın zamanda Almanya'dan başlamak üzere Avrupa pazarına da açılmayı hedeflediklerini söyleyen Deniz Önür, "Daha sonraki aşamada ürün gamını büyüterek Amerika ve Avrupa pazarlarında Invidyo'yu yaşlı ve çocuk bakımı konusunda ilk akla gelen ürün haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuşuyor.

Arzu Kurum