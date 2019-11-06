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İzmir'de Bylock içeriklerinden belirlenen 14 şüpheliye FETÖ gözaltısı

ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
 06 Kasım 2019 08:00
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İzmir'de Bylock içeriklerinden belirlenen 14 şüpheliye FETÖ gözaltısı

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Anadolu Ajansı
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