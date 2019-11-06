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Emniyet, bazı şube müdürlüklerini kapattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM bünyesinde şube müdürlüğü kurarken, Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü kapattı
 06 Kasım 2019 08:03
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Emniyet, bazı şube müdürlüklerini kapattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM bünyesinde şube müdürlüğü kurarken, Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü kapattı

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARNAME

6 Kasım 2019 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 30940

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1734
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

5/11/2019 TARİHLİ VE 1734 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR
MADDE 1- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan;
a) Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü,
b) Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü,
kapatılmıştır.

MADDE 3- (1) Niğde İ1İ Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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