Emniyet, bazı şube müdürlüklerini kapattı
|06 Kasım 2019 08:03
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Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM bünyesinde şube müdürlüğü kurarken, Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü kapattı
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARNAME
6 Kasım 2019 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 30940
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1734
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
5/11/2019 TARİHLİ VE 1734 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.
MADDE 2- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında
yer alan;
a) Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü,
b) Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü,
kapatılmıştır.
MADDE 3- (1) Niğde İ1İ Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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