İptal /ihdas kararnameleri yayımlandı

Bugünkü Resmi Gazetede bazı kamu kurum ve kuruluşları ile bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonların iptal ve ihdası hakkında kararnameler yayınladı.

Bilindiği üzere, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinde yer alan, "Kadro değişikliği

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır.

(2) Kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen kadrolardan boş olanların;

a) Hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi,

b) İptali,

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşun veya bakanlığın talepleri üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır.

(3) Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır." hükmüne istinaden 2019 yılında çeşitli tarihlerde iptal/ihdas ve derece değişikliği yapılmıştır.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2019/372)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda ise yukarıda belirtilen işlemler 399 sayılı KHK kapsamında yapılmaktadır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılmaktadır.

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2019/373)