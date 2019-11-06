Yurtdışındaki Türk öğrencilere MEB'den staj imkanı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis'e soru önergesi vererek Milli Eğitim Bakanlığına 'Türkçenin dünyada tanınan dil olması için yapılan çalışmaların neler olduğunu' sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru önergesine vermiş olduğu cevap:

"Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının ana dil olarak Türkçeyi iyi öğrenmeleri son derece önemli. Göç alan ülkelerdeki okullarda eğitim vermek üzere, Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmenleri ile ülke üniversitelerinin Türkoloji kürsüleri ve yabancı dil bölümlerinde büyükelçiliklerimiz nezdinde okutman görevlendirilmesi yapılmaktadır.

Ekim 2019 tarihi itibarıyla 841 Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni ile 90 okutmanımız yurtdışında görev yapmaktadır. Türkçe ve TTK dersi Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve İsviçre'de bakanlığımızca görevlendirilen öğretmenler tarafından ilgili ülkenin resmi okullarında ve sivil toplum kuruluşlarında talep eden öğrencilere verilmektedir. Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve benzeri ülkelerde Türkçe anadili dersleri mahalli makamlarca görevlendirilen kişilerce de verilmektedir. Diğer taraftan ABD ve İtalya'da bulunan öğretmenlerimiz büyükelçilik koordinesinde gelen talep çerçevesinde Türkçe dersleri vermektedir.

831 BİN DERS MATERYALİ

2010-2016 yılları arasında yurtdışı temsilciliklerinden gelen talepler çerçevesinde 831 bin 145 adet Türkçe ve Türk Kültürü ders materyali gönderilmiştir. 2018'de ilk olarak TTK Dersi Öğretim Programı güncelleme çalışmalarına başlanmış ve akademisyenlerin katkılarıyla öğretim programı yenilenmiş ve yurtdışı temsilciliklerimize gönderilmiştir."

266 BİN ÖĞRENCİYE DERS

Yurtdışındaki mezun veya eğitimine devam eden öğrenciler temsilciliklerimize başvurmaları halinde bakanlığımız veya ilgili kurumlarda staj (uygulama eğitimi) yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Avrupa'da bakanlığımızca görevlendirilen öğretmenlerce 2018 yılında 61 bin 64, 2019 yılında 52 bin 509 öğrenciye, mahalli makamlarca görevlendirilen personel tarafından 2018 yılında 75 bin 110, 2019 yılında 77 bin 485 öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü ve anadili dersleri verilmiştir.