EGO şoförlerine 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' eğitimi

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Otobüs İşletme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan eğitim kapsamında, öfke kontrolü, stres yönetimi ve beden dili konuları uzmanlar tarafından uygulamalı anlatılıyor. EGO otobüs şoförlerinin vatandaşlarla etkili iletişim kurmasını sağlamaya yönelik düzenlenen eğitimlere, Başkent Tiyatroları sanatçıları da oyunlarıyla eşlik ediyor. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında devam edecek eğitimlerden toplam 2 bin 500 EGO şoförü yararlanacak.

İnteraktif ortamda gerçekleşen eğitime katılan ve toplu ulaşımda kaliteyi artırmayı amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "Bu seminerlerin temel odak noktası vatandaş memnuniyetini sağlamak. Bizim vatandaşla direk temasımız şoförlerimiz ve sizler EGO'nun hizmet aynasısınız. Hepimiz daha mutlu ve huzurlu bir Ankara için çalışıyoruz. Tiyatral anlatımlarla desteklenen eğitimlerin daha kalıcı olduğunu tespit ettik. Farkındalık yaratan drama oyunları ile katılımcıların konsantrasyonunu topladığını ve daha dikkatli bir şekilde eğitime devam ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, EGO otobüs şoförlerine verdikleri eğitime tiyatro oyunlarının önemli bir katkısı olduğunu kaydederek, "Gündelik yaşanan olaylara ilişkin etkili, gerçekçi dramalarla olayları anlatmayı kolaylaştırması grup açısından etkili oluyor. İnsan en çok kendinin içinde olduğu ve değer bulduğu ortamda öğrenme şansına sahip oluyor" diye konuştu.