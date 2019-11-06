'Bitcoin Safıye' eğlenceye daldı
|06 Kasım 2019 08:30
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Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Yüce, kurbanlarının paralarını İstanbul Beyoğlu'nda Balık Pazarı'ndaki içkili mekanlarda yiyor. Dolandırdığı kişilerden 380 milyon liralık servete sahip olan Bitcoin Safiye'nin ortadan kaybolduktan sonra dostları ile İstanbul'un ünlü mekanlarında çekilmiş görüntüleri pes dedirtti.
ŞARKIYA EŞLİK EDİYOR
Beyoğlu Balık Pazarı'nda ünlü bir mekanda, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına eşlik ederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Safiye Gökçen Yüce, gelen tepkiler üzerine hesabını kapattı.
PARALAR HARAM OLSUN
Görüntülerin Adana'da yaşayan mağdurlardan birinden temin ettiğini belirten mağdur M.S, "Bitcoin alması için verdiğimiz paraları geri isteyince Safiye Gökçen Yüce, İstanbul'a kaçmış. Henüz kimsenin haberi olmadığı için Yüce, alkollü bir mekanda eğlenirken cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabına yüklemiş. Skandal patlak verince sosyal medya hesabını kapattı. Yüce, tepkileri azaltmak için avukatı aracılığıyla savcılığa paraları geri ödeyeceğini ancak kaldıraç yöntemiyle paraları batırdığını söylemiş. Bunlar klasik dolandırıcı taktiği. Halen İstanbul'da eğlence mekanlarında görüldüğü söyleniyor. Paraları batırdım demiş ancak bizim paraları alemde yiyor. Mağdur ettiği insanlardan aldığı paralar haram olsun" dedi.
İHSAN KARATAŞ/Yeni Asır
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