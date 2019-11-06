Karayollarında durum
|06 Kasım 2019 08:40
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bozüyük-Kütahya yolunun 6-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerinde Malkara-Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Selçuk-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar istikametine yönlendirilecek.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometrelerindeki (Kemerkaya şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Burdur-Antalya yolunun 7-9. kilometrelerindeki farklı seviyeli kavşakta genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Antalya-Burdur istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım aynı kavşağın bağlantı kollarından devam ediyor.
Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Piraziz-Giresun yolunun 20-30. kilometrelerindeki yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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