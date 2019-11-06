Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı
Almanya'da ve Fransa'da yayın yapan ARTE televizyonunda yayınlanan belgeselde terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı.
|06 Kasım 2019 09:09
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