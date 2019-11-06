1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı

Almanya'da ve Fransa'da yayın yapan ARTE televizyonunda yayınlanan belgeselde terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı.
 06 Kasım 2019 09:09
Yazdır
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı

Almanya'da ve Fransa'da yayın yapan ARTE televizyonunda yayınlanan belgeselde terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı. FETÖ'nün ileri sürüldüğü gibi hoşgörülü bir eğitim hareketi olmadığına dikkat çekilen belgeselde, Alman makamlarının son dönemde FETÖ'ye bakışının değiştiği vurgulandı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de Bylock içeriklerinden belirlenen 14 şüpheliye FETÖ gözaltısı
06 Kasım 2019 08:00		 458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
05 Kasım 2019 21:13
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
05 Kasım 2019 20:37		 13 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli serbest bırakıldı
05 Kasım 2019 20:03
HDP'li eski Başkan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
05 Kasım 2019 19:49		 FETÖ sanığı eski öğretmen çifte hapis cezası
05 Kasım 2019 18:04
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Kasım 2019 16:20		 Akıncı davasında tahliye edilen generallere yeniden tutuklama
05 Kasım 2019 15:44
FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası
05 Kasım 2019 15:35		 Samsun'da bylock kullanıcısı 8 kişiye gözaltı
05 Kasım 2019 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
İptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
Ayağımız AVM'den kesildi
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
Kiralık katil Türkiye'yi hedef aldı
Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulundu
Emniyet, bazı şube müdürlüklerini kapattı
'Bitcoin Safıye' eğlenceye daldı
Danıştay'ın 'Kariye ibadete açılsın' kararı Külliye'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vedat muriqi 2
Abdullah Çatlı 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
garry rodrigues 2
sakın gelme 4
tatilden çabuk sıkılan tip 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
cı ci eki 1
SON İLANLAR
Türkiy İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 13 İşçi Alacak
Edirne Uzunköprü Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 11 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam