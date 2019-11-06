Tarım arazileri yatırım aracı oluyor
|06 Kasım 2019 09:14
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Tarım arazilerinin yatırım aracı olmasının önü açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, tarım arazileri gelirlerine yönelik Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulacak.
SUKUK İHRACI YAPILACAK
Faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak. Kurumsal faizsiz borç uygulamalarının kurulması teşvik edilecek. Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak. Kurulması öngörülen platformun işleyişine ilişkin iş akış süreçleri, standartlar belirlenecek. İhracat finansmanı için ortak standart bir ürün oluşturulacak. Yeni dönemde finansal hizmetlere erişim kolaylaştırılacak, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek.
Tarım ihracatında hedef 40 milyar dolar
Faizsiz finans alanında en iyi uygulama örneği olan sukuk ihracı yapılacak. Sermaye piyasalarında güven veren bir ekosistem oluşturulması için mevcut tahkim mekanizması daha işlevsel hale getirilecek. Katılım bankalarının yönetişim sistemi kurması sağlanacak. Etkin denetim ve gözetimi sağlamak için Katılım Sigortacılığı Denetim ve Gözetim Rehberi hazırlanacak. Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek. Her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak. Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal altyapı geliştirilecek. Katılım sigortacılığına yönelik iyileştirme alanları tespit edilecek.
6 DENETİM STANDARDI GELİYOR
Faizsiz finans denetim standartları oluşturulacak. Hazine, Kamu Gözetim Kurumu ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında faizsiz finans kuruluşlarına ilişkin 6 denetim standardı mevzuata kazandıracak.
Hazal Ateş
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