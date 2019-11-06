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360 milyon tıka ulaştı! Kavga başladı...

Erik Dalı Gevrektir' ile düğün ve eğlencelerimize giren Ömer Faruk Bostan, geçtiğimiz günlerde yapımcısına sitem etti.
 06 Kasım 2019 09:17
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360 milyon tıka ulaştı! Kavga başladı...

Sabah gazetesinden Hakan Uç'un haberine göre;

Erik Dalı Gevrektir' ile düğün ve eğlencelerimize giren Ömer Faruk Bostan, geçtiğimiz günlerde yapımcısına sitem etti. Önce durumu araştırdım. Malum şarkının videosu 360 milyon kez izlendi.

Bu bir rekor. Bu şarkı ile düğün videosu çeken bir grup bile 10 milyon kez izlendi.

Sözlerini 30 yıl önce hayatını kaybeden Kadir Türen'in yazdığı şarkı içimize öyle işledi ki... Şimdi konuya dönecek olursak... Yapımcı ile şarkıcı arasında mahkemeye taşınan bir husumet doğdu. Bostan, şarkının bu kadar tıklanıp kendisine para kazandıracağını ümit etmediği için, zamanında belli ki şarkının tüm haklarını yapımcıya vermiş. Şarkı patlayınca 'Hakkımı isterim, hadi kazancı paylaşalım' diye kıvranıp duruyor.

Şimdilerde ise bu husumetin dozu artmış, yapımcı bırakın şarkıdan pay vermeyi, şarkıcının bu parçayı okumasını bile engellemiş.

Şimdi buradan çıkan sonuçlara bir bakalım... Yapımcı, davasında haklıdır! İşe inan, yatırım yap, klibi çek, aranjöre, stüdyoya para ver, fotoğraf çekimi için tonla para harca ama şarkı patlayınca okuyan ile paylaş. Aman ne güzel! Peki zarar edince de şarkıcılar yapımcılara ek ödeme yapacak mı?

AYIP!

Evet, etik ve vicdani olarak bakacak olursak yapımcı biraz eleştirilebilir. Her ne kadar davanız, husumetiniz olsa da; şarkıcıya, kendisiyle özdeşleşmiş parçasını sahnede okumaması için yasak koydurmak biraz ağır olmuş. Son olarak buradan, Ömer Faruk Bostan ve 'Geceler' şarkısı patlayan Fatih Bulut gibi şarkılarını milyonlar izlesin diye yapımcı bulup onları yaptıkları işe inandıran no name isimlere sesleniyorum: Ya meşhur olup milyonlarca izlendikten sonra yolun başında kabul edip imzaladığınız şartlara itiraz etmeyin, halkın bağrına bastığı, ekmek yediğiniz şarkılarınızı mahkeme koridorlarında değersizleştirmeyin, ya da hiç bu yollara girmeyin. Tabii yapımcının yaptığı da çok ayıp, 'Bu şarkıyı düğünlerde okuyamazsın sen artık' ne demek
Sabah
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