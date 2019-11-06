1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü

Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı
 06 Kasım 2019 09:41
Yazdır
Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda,

Osmaniye'de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de doğal gaz heyecanı
06 Kasım 2019 11:35		 Okul servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi
06 Kasım 2019 11:14
Narkotik polisinden güldüren paylaşım: Soğuklar başladı...
06 Kasım 2019 10:30		 Öğretmene, öğrencisini kitapla yaralamaktan 4 yıl 2 ay hapis
06 Kasım 2019 10:27
Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü
06 Kasım 2019 10:23		 Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
06 Kasım 2019 09:50
İlk kadın kaptana 6 yıl hapis istendi
06 Kasım 2019 09:13		 'Bitcoin Safıye' eğlenceye daldı
06 Kasım 2019 08:30
İrem'in ölümüne sebep olan uzman çavuş alkollü çıktı
05 Kasım 2019 21:23		 Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
05 Kasım 2019 20:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:44 - MSB: 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleşti11:35 - CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu11:35 - Hakkari'de doğal gaz heyecanı11:33 - TCDD personelinin 2009 yılındaki iş bırakma eylemi karara bağlandı11:23 - Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak11:23 - Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik11:23 - Çocuklar hastane korkusunu öğretmenlerinin resimleriyle aşacak11:22 - Eskişehir'de biri muvazzaf subay 3 kişiye FETÖ gözaltısı11:18 - Faizsiz finans sistemiyle Altyapı GYO kurulacak11:15 - Gram altın 275 lira seviyelerinde
11:14 - Okul servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi11:13 - Dijital merkez bankası parası geliyor11:13 - Dünyanın bileğini büküp asker selamı verdi11:05 - 'Filtresiz 15 termik santrale verilen süre uzatılmasın'11:02 - 'Harcama.gov.tr' adlı internet sitesi oluşturuluyor10:59 - Banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanımı özendirilecek10:58 - 'Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor'10:56 - 'Yeni Su Ürünleri Kanunu ile kaçak avcılık bitecek'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
Ayağımız AVM'den kesildi
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
Kiralık katil Türkiye'yi hedef aldı
360 milyon tıka ulaştı! Kavga başladı...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 3
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 4
p plaka 2
son buluşmada bakılan noktalar 4
kaldırım taşının altına biriken su 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 6
güzel avrat otu 4
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 13 İşçi Alacak
Edirne Uzunköprü Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam