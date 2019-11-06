Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü
Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı
|06 Kasım 2019 09:41
|Yazdır
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.
Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda,
Osmaniye'de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.
Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hakkari'de doğal gaz heyecanı
06 Kasım 2019 11:35
|Okul servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi
06 Kasım 2019 11:14
|Narkotik polisinden güldüren paylaşım: Soğuklar başladı...
06 Kasım 2019 10:30
|Öğretmene, öğrencisini kitapla yaralamaktan 4 yıl 2 ay hapis
06 Kasım 2019 10:27
|Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü
06 Kasım 2019 10:23
|Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
06 Kasım 2019 09:50
|İlk kadın kaptana 6 yıl hapis istendi
06 Kasım 2019 09:13
|'Bitcoin Safıye' eğlenceye daldı
06 Kasım 2019 08:30
|İrem'in ölümüne sebep olan uzman çavuş alkollü çıktı
05 Kasım 2019 21:23
|Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
05 Kasım 2019 20:53