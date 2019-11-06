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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 06 Kasım 2019 09:43
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7620 5,7630
Avro 6,3850 6,3860
Sterlin 7,4050 7,4420
ANKARA
ABD Doları 5,7200 5,7800
Avro 6,3250 6,3950
Sterlin 7,3220 7,4680
Anadolu Ajansı
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