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MSB'den 10 Kasım klibi

MSB'den duygulandıran 10 Kasım klibi
 06 Kasım 2019 10:06
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MSB'den 10 Kasım klibi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.


MSB'den duygulandıran 10 Kasım klibi

Saat 09.05'te "Daima Kalbimizdesin Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan klipte Anıtkabir'de Atatürk'ün naaşına ulaşmak için kullanılan Aslanlı Yol anlatıldı. Atatürk'ün aziz naaşının 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgahına Türk askerinin omuzlarına bu yoldan taşındığı hatırlatılan klip, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır" sözleriyle son buldu.
İhlas Haber Ajansı
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