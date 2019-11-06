1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY üst yönetimine, Kartal İHL damgası

THY'nin yönetimindeki 80'e yakın isim, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu...
 06 Kasım 2019 10:02
Yazdır
THY üst yönetimine, Kartal İHL damgası

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Türk Hava Yolları'na adeta damgasını vurdu. Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre, şirketin üst ve alt kademe yöneticilerinin büyük bir bölümü bu okuldan mezun olan isimlerden.

THY'deki değişim rüzgarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan Mehmet İlker Aycı'nın 2015 yılında THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamasıyla hız kazandı. Aynı zamanda İcra Komitesi Başkanı olarak da görev yapan İlker Aycı döneminde, yönetim kurulundan, genel müdürlüklere, yurt dışı temsilciliklerden bölüm şefliklerine kadar birçok isim koltuğundan olurken, yeni gelen isimlerin Kartal AİHL'de okuyanlardan seçilmesi dikkat çekti.

ÖN PLANA ÇIKTILAR

Bilal Erdoğan gibi 1999'da mezun olan Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyesi olurken, yine aynı yıl mezun olan Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur THY'de Genel Müdür Yardımcısı, Ebubekir Akgül İnsan Kaynakları Başkanı pozisyonunda çalışıyor. 1993 mezunu Ogün Şanlıer de THY Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Basın Müşaviri Yahya Üstün, Reklam Müdürü Rafet Fatih Özgür de Kartal AİHL mezunu olarak ön plana çıkıyor.

2019 yılının ilk yarısını 1 milyar lira zararla kapatan THY'nin hisseleri ise son bir yılda yüzde 22 değer kaybetti.

HAFTANIN 6 GÜNÜ EĞİTİM VAR ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 70'İ YATILI

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1985'te İstanbul'da kurulan ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi. İlk mezunlarını 1993 yılında veren okul, 2007'de yeni ve tam donanımlı binalara kavuştu. Kartal AİHL, konferans salonu, kütüphanesi, spor alanları, laboratuvarları, amfisi, cep sineması, galerisi, uygulama camisi ile üniversite kampüslerini andırıyor. Haftanın 6 günü eğitim yapılan ve öğrencilerinin yüzde 70'i yatılı olan kalan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite sınavlarında aldığı derecelerle uzun yıllardır adından söz ettiriyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR

İngilizce ağırlıklı eğitim veren Kartal AİHL aynı zamanda öğrenciler Çince, Rusça, Farsça ve Fransızca gibi dilleri öğrenme şansına da sahipler. 2017-2018 öğretim yılından itibaren fen bilimleri ve sosyal bilimler programı uygulamaya hak kazanan okul, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından büyük destek görüyor.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Filtresiz 15 termik santrale verilen süre uzatılmasın'
06 Kasım 2019 11:05		 Türkiye'nin ilk velodromu Konya'ya yapılıyor
06 Kasım 2019 10:05
EGO şoförlerine 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' eğitimi
06 Kasım 2019 08:26		 Bu ilçenin 3'te 2'si çipli kimlik kartını aldı
05 Kasım 2019 23:21
Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı
05 Kasım 2019 22:43		 İstanbul Havalimanı'nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı
05 Kasım 2019 22:00
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
05 Kasım 2019 19:19		 'Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla ıspanağı tüketebilirler'
05 Kasım 2019 18:22
'Geleceğin meslekleri, 2020 YKS kılavuzunda yer alacak'
05 Kasım 2019 17:59		 Vergi ve cezalara zamlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek
05 Kasım 2019 17:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:44 - MSB: 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleşti11:35 - CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu11:35 - Hakkari'de doğal gaz heyecanı11:33 - TCDD personelinin 2009 yılındaki iş bırakma eylemi karara bağlandı11:23 - Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak11:23 - Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik11:23 - Çocuklar hastane korkusunu öğretmenlerinin resimleriyle aşacak11:22 - Eskişehir'de biri muvazzaf subay 3 kişiye FETÖ gözaltısı11:18 - Faizsiz finans sistemiyle Altyapı GYO kurulacak11:15 - Gram altın 275 lira seviyelerinde
11:14 - Okul servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi11:13 - Dijital merkez bankası parası geliyor11:13 - Dünyanın bileğini büküp asker selamı verdi11:05 - 'Filtresiz 15 termik santrale verilen süre uzatılmasın'11:02 - 'Harcama.gov.tr' adlı internet sitesi oluşturuluyor10:59 - Banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanımı özendirilecek10:58 - 'Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor'10:56 - 'Yeni Su Ürünleri Kanunu ile kaçak avcılık bitecek'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
Ayağımız AVM'den kesildi
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
Kiralık katil Türkiye'yi hedef aldı
360 milyon tıka ulaştı! Kavga başladı...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
fetö 1
sınavsız ikinci üniversite 5
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 5
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 2
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
cı ci eki 1
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
khk faciadır 2
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 13 İşçi Alacak
Edirne Uzunköprü Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam