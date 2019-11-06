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10 ülkede tapu ofisi açılacak

Yüzde 100 artışla yıl sonunda satış adedinin 45 bin bandına, gelirin ise 6,5 milyar dolara çıkması beklenen yabancıya konut satışında iki sürpriz adım daha atılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde alım-satım işlemlerini hızlandırmak için 10 ülkede tapu ofisleri açılacak. Tanıtım faaliyetleri kapsamında 6 dilde Yabancı Bilgi Portalı için de çalışmalara başlanacak. Atılacak adımlar ile ilk hedef ise; 50 bin bandını aşarak İspanya'yı yabancıya konut satışında geride bırakmak.
 06 Kasım 2019 10:13
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10 ülkede tapu ofisi açılacak

Oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık limitin 250 bin dolara çekilmesinin ardından 2018 yılında 40 bin bandına dayanan yabancıya konut satışı, 2019'un ilk 9 ayında tarihi bir rekor ile şimdiden 32 bin adet seviyesini yakalamış durumda.

Yılın geri kalan aylarının da eklenmesiyle birlikte 2019 sonunda yabancıya satılan konut satış miktarının 45 bin seviyesine yaklaşması bekleniyor.

YÜZDE 100 ARTIŞ

Bu rakam da 2017'deki 22 bin adetlik konut satışı ile kıyaslandığında yüzde 100'lük bir artış yaşanacağı anlamına geliyor.

İşte yabancıya konut satışında yaşanan bu artışı gören ekonomi yönetimi 1 milyon dolarlık limitin 250 bin dolara düşürülmesinin ardından bir adım daha atıyor.

10 ÜLKEDE TAPU TEMSİLCİLİKLERİ AÇILACAK

Yabancıya konut satışında alım-satım işlemelerini hızlandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 2020 yılı içerisinde 10 farklı ülkede tapu ofisleriaçılacak.

Temsilciliklerin Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika ve Katar'da kurulması planlanıyor.

Yabancıya konut satış istatistiklerine bakıldığında ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak'ı sırasıyla, İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Kuveyt izledi.

TANITIM ATAĞI

Yabancıya konut satışında atılacak adımlar sadece tapu ofisleri ile de sınırlı kalmayacak. Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmanın avantajlarının da yer alacağı tanıtım faaliyetleri için de bütçe ayrılarak reklam kampanyaları düzenlenecek.

6 DİLDE BİLGİ PORTALI

Öte yandan Yabancı Bilgi Portalı'nın tanıtımı ve içeriklerin 6 dile çıkarılması için de hazırlık yapılacak. Portal üzerinden yapılacak geri dönüşler ile içerikler sürekli güncellenerek alan daha da zenginleştirilecek.

İLK HEDEF İSPANYA

Atılacak adımlarla ilk hedef, 2020'de yabancıya konut satışında 50 bin adetlik satış rakamının aşılarak İspanya'yı bu alanda geride bırakmak var.

Ancak bu rakamlar ABD ile kıyaslandığında daha yolun başında olunduğu çok açık. Çünkü son yansıyan verilere göre ABD'de yabancıların aldığı gayrimenkul sayısı 300 bin adedi, ödenen rakam ise 150 milyar doları aşmış durumda.

Kenan Biter
Yeni Şafak
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