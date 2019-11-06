1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSE Genel Kurulu'ndaki temsilci sayısı artırıldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen temsilcilerin sayısı 3'erden 5'ere çıkarıldı
 06 Kasım 2019 10:19
Yazdır
TSE Genel Kurulu'ndaki temsilci sayısı artırıldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen temsilcilerin sayısı 3'erden 5'ere çıkarıldı.

TSE'nin Organlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eski düzenlemede, Başbakanlık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 3'er temsilcisi TSE Genel Kurulu'nda görev alırken, yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilecek 5'er kişi genel kurulda temsilci olarak bulunacak.

TSE'nin Denetleme Kurulunun 3 üyesi de kurumun bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik
06 Kasım 2019 11:23		 Faizsiz finans sistemiyle Altyapı GYO kurulacak
06 Kasım 2019 11:18
Dijital merkez bankası parası geliyor
06 Kasım 2019 11:13		 'Harcama.gov.tr' adlı internet sitesi oluşturuluyor
06 Kasım 2019 11:02
Banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanımı özendirilecek
06 Kasım 2019 10:59		 Dünya Bankası: Türkiye zor dönemden çıktı
06 Kasım 2019 08:55
Karayollarında durum
06 Kasım 2019 08:40		 Çimento: Küresel ısınmanın gizli sorumlusu
05 Kasım 2019 23:05
Türkiye un ihracatında dünyada 1'inci sırada
05 Kasım 2019 21:53		 HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı
05 Kasım 2019 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:44 - MSB: 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleşti11:35 - CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu11:35 - Hakkari'de doğal gaz heyecanı11:33 - TCDD personelinin 2009 yılındaki iş bırakma eylemi karara bağlandı11:23 - Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak11:23 - Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik11:23 - Çocuklar hastane korkusunu öğretmenlerinin resimleriyle aşacak11:22 - Eskişehir'de biri muvazzaf subay 3 kişiye FETÖ gözaltısı11:18 - Faizsiz finans sistemiyle Altyapı GYO kurulacak11:15 - Gram altın 275 lira seviyelerinde
11:14 - Okul servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi11:13 - Dijital merkez bankası parası geliyor11:13 - Dünyanın bileğini büküp asker selamı verdi11:05 - 'Filtresiz 15 termik santrale verilen süre uzatılmasın'11:02 - 'Harcama.gov.tr' adlı internet sitesi oluşturuluyor10:59 - Banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanımı özendirilecek10:58 - 'Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor'10:56 - 'Yeni Su Ürünleri Kanunu ile kaçak avcılık bitecek'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
Ayağımız AVM'den kesildi
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
Kiralık katil Türkiye'yi hedef aldı
360 milyon tıka ulaştı! Kavga başladı...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkan zengin 2
Abdullah Çatlı 2
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 6
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
su kuyusu 1
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
tatilden çabuk sıkılan tip 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
ahmet hakan 1
khk faciadır 2
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam