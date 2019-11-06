Borsa, güne yükselişle başladı
|06 Kasım 2019 10:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,15 artışla 100.672,39 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 147,07 puan ve yüzde 0,15 değer kazancıyla 100.672,39 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile bilişim oldu.
Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 100.525,32 seviyesinde tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve perakende satışlar ile ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
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