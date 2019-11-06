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Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü

Denizli'de köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkasından gelen diğer otomobilleri çarpması ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti
 06 Kasım 2019 10:23
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Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü

Denizli-Muğla karayolunda inanılmaz bir kaza, MOBESE kameralarına yansıdı.

20 K 5467 plakalı otomobili ile Muğla istikametine seyir halinde olan Leyla S., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden yavaşladı.

ZİNCİRLEME KAZA

Bunun üzerine duraksayan araca, arkasından gelen Mustafa G.'nin kullandığı 34 BEL 834 plakalı otomobil ardından da Yaşar D. idaresindeki 20 DK 330 plakalı otomobil çarptı.

Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu İZLE

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SON ÇARPAN ARAÇTAKİ YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Arka arkaya çarpışan araçlarda 20 DK 330 plakalı otomobil içerisinde bulunan, 75 yaşındaki Havane Dönmez ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Havane Dönmez'i yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hafif şekilde yaralanan bir sürücü ise tedavi için hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havane Dönmez (75), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu
İhlas Haber Ajansı
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