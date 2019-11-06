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Ekran başında fazla zaman geçiren çocuklarda beyinde küçülme tespit edildi

Ekran başında tavsiye edilenin üzerinde zaman geçiren okul öncesi çocukların beyinlerinin dil ve yazın yeteneğini destekleyen bölümlerinde beyaz maddenin yapısal bütünlüğünün azaldığı gözlendi
 06 Kasım 2019 10:51
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Ekran başında fazla zaman geçiren çocuklarda beyinde küçülme tespit edildi

ABD'de yapılan bir araştırmada okul öncesi dönemde ekran karşısında tavsiye edilenden uzun süre vakit geçiren çocukların beyinlerinde yapısal farklılıklar gözlendi.

ScienceDaily'nin haberine göre Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezinin yaşları 3 ila 5 olan 27'si kız 47 sağlıklı çocuk ve ailesinin katılımıyla yürüttüğü araştırma, ekran başında Amerikan Pediatri Akademisinin tavsiyelerinin üzerinde zaman geçiren çocukların beyinlerinin dil ve gelişmekte olan yazın yeteneğini destekleyen bölümlerinde beyaz maddenin yapısal bütünlüğünün azaldığını ortaya koydu.

Yazın yeteneğinin, hayalin yanı sıra zihinsel kontrol ve öz düzenlemeyi içeren yürütme işleviyle bağlantılı olduğuna işaret edilirken, bu çocukların dil ve yazın ölçümlerinde daha düşük puanlar aldığı görüldü.

Araştırma ekibinden John Hutton, çalışmanın, erken dönem çocuklukta ekran temelli kitle iletişim aracı kullanımının en azından bazı yönlerinin, beynin hızla geliştiği döneme etki ettiği konusunda soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Çalışmanın ayrıntıları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

Amerikan Pediatri Akademisi, 18 aylıktan küçük çocukların, videolu konuşma haricinde ekrandan uzak tutulması, 2 ila 5 yaşındakilere de yüksek kaliteli programların günde en fazla bir saat izletilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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