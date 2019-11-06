Ekran başında fazla zaman geçiren çocuklarda beyinde küçülme tespit edildi
|06 Kasım 2019 10:51
|Yazdır
ABD'de yapılan bir araştırmada okul öncesi dönemde ekran karşısında tavsiye edilenden uzun süre vakit geçiren çocukların beyinlerinde yapısal farklılıklar gözlendi.
ScienceDaily'nin haberine göre Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezinin yaşları 3 ila 5 olan 27'si kız 47 sağlıklı çocuk ve ailesinin katılımıyla yürüttüğü araştırma, ekran başında Amerikan Pediatri Akademisinin tavsiyelerinin üzerinde zaman geçiren çocukların beyinlerinin dil ve gelişmekte olan yazın yeteneğini destekleyen bölümlerinde beyaz maddenin yapısal bütünlüğünün azaldığını ortaya koydu.
Yazın yeteneğinin, hayalin yanı sıra zihinsel kontrol ve öz düzenlemeyi içeren yürütme işleviyle bağlantılı olduğuna işaret edilirken, bu çocukların dil ve yazın ölçümlerinde daha düşük puanlar aldığı görüldü.
Araştırma ekibinden John Hutton, çalışmanın, erken dönem çocuklukta ekran temelli kitle iletişim aracı kullanımının en azından bazı yönlerinin, beynin hızla geliştiği döneme etki ettiği konusunda soru işaretleri doğurduğunu söyledi.
Çalışmanın ayrıntıları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlandı.
Amerikan Pediatri Akademisi, 18 aylıktan küçük çocukların, videolu konuşma haricinde ekrandan uzak tutulması, 2 ila 5 yaşındakilere de yüksek kaliteli programların günde en fazla bir saat izletilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çocuklar hastane korkusunu öğretmenlerinin resimleriyle aşacak
06 Kasım 2019 11:23
|Ebeveyne sanal dadı
06 Kasım 2019 07:51
|Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor
04 Kasım 2019 23:03
|Uzmanından uyarı: Bebeğinizi sakın yatırarak beslemeyin
31 Ekim 2019 20:46
|Çocukları soğuk değil, kapalı ortamlar hasta ediyor
28 Ekim 2019 19:15
|Bebekleri uzun süre çocuk arabalarında bırakmayın
08 Ekim 2019 21:40
|Hava ambulansı böbrek yetmezliği olan bebek için havalandı
01 Ekim 2019 16:49
|Anne sütü IQ'yu yükseltiyor
30 Eylül 2019 23:40
|Kafası kadar beyin tümöründen kurtuldu
30 Eylül 2019 09:00
|Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor
25 Eylül 2019 13:10