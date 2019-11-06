'Filtresiz 15 termik santrale verilen süre uzatılmasın'

Zonguldak, Çanakkale, Afşin ve Elbistanlılar, baca filtresi olmadan çalışan 15 kömürlü termik santralin kapatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvurdu.

Gazetepencere.com'da yer alan habere göre; 2013 yılında özelleştirilen ve çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019'un sonuna kadar süre verilen kömürlü termik santraller gereken yatırımı yapmadı. 15 termik santral 6 yıl boyunca zehirli gazları doğrudan havaya saldı.

Söz konusu santrallerin yarattığı hava kirliliğinden şikayetçi olan halk, Greenpeace ile birlikte yaptığı başvuruda 15 santralin 2019 yılı sonuna kadar gerekli çevre yatırımlarını yapmadığı gerekçesiyle kapatılmasını istedi.

ŞİRKETLERE VERİLEN SÜRE UZATILABİLİR

Yeni bir kanun teklifiyle bu santrallere çevre yatırımlarını yapmaları için verilen sürenin 2022 yılına kadar uzatılması Meclis gündeminde.

Greenpeace, Temmuz ayında söz konusu 15 santralden ikisinin, Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek'te yaptığı 24 saatlik hava ölçümü sonucu hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütünün limit değerlerinin üç katı çıktığını açıklamıştı.

YASANIN KAPSADIĞI SANTRALLER

- Çanakkale/ Çan 18 Mart Termik Santrali

- Şırnak/ Silopi Termik Santrali

- Kahramanmaraş/ Afşin Elbistan A Termik Santrali

- Karabük/ Kardemir Termik Santrali

- Kütahya/ Tunçbilek Termik Santrali

- Kütahya/ Seyştömer Termik Santrali

- Manisa/ Soma A Termik Santrali

- Manisa/ Soma B Termik Santrali

- Sivas/ Kangal Termik Santrali (1 ve 2. üniteler)

- Ankara/ Çayırhan Termik Santrali

- Muğla/ Yenköy Termik Santrali

- Muğla/ Kemerköy Termik Santrali

- Bursa/ Orhaneli Termik Santrali

- Kahramanmaraş/ Afşin Elbistan B Termik Santrali

