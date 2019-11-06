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Dijital merkez bankası parası geliyor

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konularak Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak ve test çalışmalarına başlanacak
 06 Kasım 2019 11:13
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Dijital merkez bankası parası geliyor

- Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konularak, Anlık Ödeme Sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak ve test çalışmalarına başlanacak.

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.

İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.Halen bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda yerel para cinsi işlemlere başlanması, yerel kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin yerel para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalararası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesini teminen hayata geçirilen önlemlerin diğer önde gelen ülkeler ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

- Rusya'nın alternatif mesajlaşma sistemi kullanılacak

Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkanları araştırılacak ve ticaretin güvenilirliğini güçlendirici ve hızlandırıcı önlemler alınacak. Bunun için Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülerek Türkiye'de SPFS'nin kullanılmasına yönelik çalışmalar takip edilecek.

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Bu kapsamda Anlık Ödeme Sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak, test çalışmalarına başlanacak.

- Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek.

Fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisince Fintek ekosisteminin ülkede gelişmesine yönelik yol haritasının devreye alınması söz konusu.

Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek ekosistemi için gerekli mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Bu kapsamda ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları birliğinin kurulması kapsamında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda değişiklik yapılması çalışmaları yürütülecek.

- İFM bünyesinde Finans Teknopark kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.

Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu sağlanacak. Bu kapsamda ödeme sistemlerinin gözetim ve denetimi TCMB'ye bağlanacak ve bu sistemlerin etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konacak. 3. Söz konusu direktifle ilgili olarak işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte Türkiye için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliğine ilişkin çalışma yapılacak.

- Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek

Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, söz konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında yetişkinlere de verilmesi sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığınca Anadolu Lisesi müfredatında yer alan finansal okuryazarlığa dair derslerin öğretim programları hazırlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.

İhraççıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak belgenin ilam niteliğini haiz olduğuna ve borçlanma ihracı gerçekleştiren şirketlerde "borçlanma aracı sahipleri genel kurulu" oluşturulmasına imkan sağlayacak yasal düzenleme yapılacak. Bu kapsamda borçlanma aracı sahipleri genel kurulu oluşturulmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemelerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak ve konuya ilişkin borçlanma araçları sahipleri kurulunun işleyiş usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla ikincil düzenleme planlanıyor.

- Ücret/Komisyon İlan Formatı oluşturulacak

Sermaye piyasalarında güven veren bir ekosistem oluşturulması için mevcut tahkim mekanizması daha işlevsel hale getirilecek. İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) tarafından tahkim panelleri, tahkim konferansları, tahkim kursları ve eğitimleri, kurum ve kuruluş ziyaretleri, Arabuluculuk-Tahkim Projesinin hazırlığı, İstanbul Uluslararası Med-Arb (Arabuluculuk-Tahkim) Sözleşmesi Projesinin hazırlığı, tahkim başvurularının kabulü ve uyuşmazlıkların çözümü gibi tahkime ilişkin etkinlikler düzenlenecek.

Finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin bilgilerin daha açık, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunulması sağlanacak. Bu kapsamda Ücret/Komisyon İlan Formatı oluşturulacak.

Ücret/Komisyon İlan Formatı'nın finansal tüketiciye sunulmasını sağlayacak sistem hayata geçirilecek. Ücret/Komisyon İlan Formatı'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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