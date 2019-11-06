1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 275 lira seviyelerinde

Gram altın 275,4 lira, çeyrek altın 452 lira ve Cumhuriyet altını 1.846 liradan işlem görüyor
 06 Kasım 2019 11:15
Yazdır
Gram altın 275 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 275,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,4 azalışla 274,5 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 275,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.846 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,6'lık değer kaybının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.486 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu hava ve ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin, beklentilerin üzerinde artarak 54,7'ye çıkmasıyla küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade eden analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satış verileri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, güne yükselişle başladı
06 Kasım 2019 10:22		 Güne başlarken döviz fiyatları
06 Kasım 2019 09:43
Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Kasım 2019 18:19		 Gün sonu altın fiyatları
05 Kasım 2019 17:24
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
05 Kasım 2019 17:15		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
05 Kasım 2019 13:13
Çeyrek altın ne kadar?
05 Kasım 2019 12:38		 Gram altın 277 lira seviyelerinde
05 Kasım 2019 10:52
Borsa, güne yatay başladı
05 Kasım 2019 10:05		 Güne başlarken döviz fiyatları
05 Kasım 2019 09:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:44 - MSB: 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleşti11:35 - CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu11:35 - Hakkari'de doğal gaz heyecanı11:33 - TCDD personelinin 2009 yılındaki iş bırakma eylemi karara bağlandı11:23 - Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak11:23 - Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik11:23 - Çocuklar hastane korkusunu öğretmenlerinin resimleriyle aşacak11:22 - Eskişehir'de biri muvazzaf subay 3 kişiye FETÖ gözaltısı11:18 - Faizsiz finans sistemiyle Altyapı GYO kurulacak11:15 - Gram altın 275 lira seviyelerinde
11:14 - Okul servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi11:13 - Dijital merkez bankası parası geliyor11:13 - Dünyanın bileğini büküp asker selamı verdi11:05 - 'Filtresiz 15 termik santrale verilen süre uzatılmasın'11:02 - 'Harcama.gov.tr' adlı internet sitesi oluşturuluyor10:59 - Banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanımı özendirilecek10:58 - 'Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor'10:56 - 'Yeni Su Ürünleri Kanunu ile kaçak avcılık bitecek'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
Ayağımız AVM'den kesildi
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
360 milyon tıka ulaştı! Kavga başladı...
Kiralık katil Türkiye'yi hedef aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
p plaka 2
cı ci eki 1
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
eğitim kalitesi 3
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
nabil dirar 1
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
güzel avrat otu 4
Sıfır Araç Fiyatları 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 13 İşçi Alacak
Edirne Uzunköprü Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam