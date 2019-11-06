Gram altın 275 lira seviyelerinde
|06 Kasım 2019 11:15
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Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 275,4 lira seviyesinde seyrediyor.
Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,4 azalışla 274,5 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 275,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.846 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,6'lık değer kaybının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.486 dolar seviyesinde seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu hava ve ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin, beklentilerin üzerinde artarak 54,7'ye çıkmasıyla küresel risk iştahının arttığını kaydetti.
Söz konusu gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade eden analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satış verileri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.
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